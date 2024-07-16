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Настоящее доброе утро — синтезирован алкоголь, никогда не вызывающий похмелья

16 июля 2024 22:00
Александр Мунтян - Редактор
Новый алкоголь, не вызывающий похмелья — в Британии создали синтетический напиток
Праздник с алкоголем. Фото: moneylover.me
Александр Мунтян - Редактор

Компания GABA Labs из Лондона тестирует синтетический алкоголь Alcarelle. Главный научный сотрудник фирмы доктор Дэвид Натт утверждает, что напиток не вызывает похмелья.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

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Как работает напиток

Один из нейромедиаторов — гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) замедляет работу мозга, создавая успокаивающий эффект.

Попадая в мозг, алкоголь связывается с рецепторами ГАМК, имитирует их действие и расслабляет человека.

Впрочем, возникает и побочный эффект, когда другие нейромедиаторы вызывают тяжесть мышления и трудности опорно-двигательного аппарата.

 

Настоящее доброе утро — синтезированный алкоголь, никогда не вызывающий похмелья - фото 1
Фото: poison.org

В то же время Alcarelle влияет только на рецепторы ГАМК в мозге и не будет блокировать высвобождение дофамина и серотонина.

Перспективы нового напитка

Новый синтетический алкоголь не имеет вкуса и предназначен для добавления в безалкогольные напитки и алкогольные коктейли.

В настоящее время GABA Labs собирает около 10 млн долларов, чтобы завершить тестирование напитка на безопасность в США к 2026 году. После этого планируется экспансия Alcarelle на европейские рынки.

Ранее мы представляли ТОП напитков, которые отлично заменят кофе. Также писали, как в жару охладить напитки без льда и электроэнергии.

алкоголь наука ученые напитки похмелье

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