Новий алкоголь, що не викликає похмілля — в Британії створили синтетичний напій

Справжній добрий ранок — синтезовано алкоголь, який ніколи не викликає похмілля
Компанія GABA Labs з Лондону тестує синтетичний алкоголь Alcarelle. Головний науковий співробітник фірми, доктор Девід Натт стверджує, що напій не викликає похмілля.
Про це повідомив The Wall Street Journal.
Як працює напій
Один з нейромедіаторів — гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) уповільнює роботу мозку, створюючи заспокійливий ефект.
Потрапляючи до мозку, алкоголь зв’язується з рецепторами ГАМК, імітує їхню дію та розслабляє людину.
Втім, виникає й побічний ефект, коли інші нейромедіатори викликають важкість мисленням та труднощі опорно-рухового апарату.
Водночас Alcarelle впливатиме лише на рецептори ГАМК у мозку, та не блокуватиме вивільнення дофаміну та серотоніну.
Перспективи нового напою
Новий синтетичний алкоголь не має смаку та призначений для додавання в безалкогольні напої та алкогольні коктейлі.
Наразі GABA Labs збирає майже 10 млн доларів, щоб завершити тестування напою на безпеку в США до 2026 року. Після цього планується експансія Alcarelle на європейські ринки.
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