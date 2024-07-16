Новий алкоголь, що не викликає похмілля — в Британії створили синтетичний напій

Свято з алкоголем. Фото: moneylover.me

Компанія GABA Labs з Лондону тестує синтетичний алкоголь Alcarelle. Головний науковий співробітник фірми, доктор Девід Натт стверджує, що напій не викликає похмілля.

Про це повідомив The Wall Street Journal.

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Один з нейромедіаторів — гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) уповільнює роботу мозку, створюючи заспокійливий ефект.

Потрапляючи до мозку, алкоголь зв’язується з рецепторами ГАМК, імітує їхню дію та розслабляє людину.

Втім, виникає й побічний ефект, коли інші нейромедіатори викликають важкість мисленням та труднощі опорно-рухового апарату.

Фото: poison.org

Водночас Alcarelle впливатиме лише на рецептори ГАМК у мозку, та не блокуватиме вивільнення дофаміну та серотоніну.

Перспективи нового напою

Новий синтетичний алкоголь не має смаку та призначений для додавання в безалкогольні напої та алкогольні коктейлі.

Наразі GABA Labs збирає майже 10 млн доларів, щоб завершити тестування напою на безпеку в США до 2026 року. Після цього планується експансія Alcarelle на європейські ринки.

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