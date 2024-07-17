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До 16 и старше — ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи

17 июля 2024 22:00
Александр Мунтян - Редактор
Как энергетики влияют на психику ребенка — ответ ученых
Девочка с энергетическим напитком. Фото: healthmatters.nyp.org
Александр Мунтян - Редактор

Ученые Великобритании требуют запрета на продажу любых энергетических напитков молодежи и детям до 16 лет. Последние исследования выявили дополнительные риски — тревогу, стресс и суицидальные мысли.

Об этом сообщил BBC.

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Масштабы исследований

Профессор здорового общественного питания из Университета Тисайд, доктор Амелия Лейк возглавила обзор 57 недавних исследований, в который приняли участие более миллиона детей из 21 страны. Все они изучали влияние энергетиков на здоровье молодых людей.

"Есть доказательства того, что энергетические напитки вредны для психического и физического здоровья детей и молодежи, а также для их поведения и образования, — отметила Амелия Лейк. — Мы должны принять меры сейчас, чтобы оградить их от этих рисков".

Исследование показало, что юноши чаще девушек пьют энергетики. При этом их регулярное употребление с большей вероятностью побуждало молодых людей к наркотикам, агрессивности и опасному сексу.

Проблемы со сном, низкая успеваемость в школе и нездоровое питание также тесно связаны с употреблением энергетических напитков, показал обзор.

 

До 16 и старше ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи - фото 1
Фото: cornwalllive.com

Опасная концентрация

Согласно официальным рекомендациям, люди должны употреблять не более 3 мг кофеина на килограмм веса.

"С энергетиками эту норму легко нарушить", — говорит доктор Лейк, ведь большая жестянка такого напитка содержит кофеин, как в двух эспрессо.

Действительно, многие энергетики содержат большое количество кофеина, в некоторых случаях — 160-200 мг на банку, что вдвое больше, чем в средней чашке кофе — около 80 мг, в зависимости от крепости. Поэтому детям и другим людям, чувствительным к кофеину, рекомендуют употреблять его только в небольших количествах.

Энергетики также содержат много сахара, который может повредить зубы детей и, если они уже питаются нездорово, способствовать ожирению.

Ранее мы писали, от каких напитков нужно отказаться, чтобы похудеть. Также сообщалось, что синтезирован алкоголь, никогда не вызывающий похмелья.

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