Как энергетики влияют на психику ребенка — ответ ученых

Девочка с энергетическим напитком. Фото: healthmatters.nyp.org

Ученые Великобритании требуют запрета на продажу любых энергетических напитков молодежи и детям до 16 лет. Последние исследования выявили дополнительные риски — тревогу, стресс и суицидальные мысли.

Об этом сообщил BBC.

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Масштабы исследований

Профессор здорового общественного питания из Университета Тисайд, доктор Амелия Лейк возглавила обзор 57 недавних исследований, в который приняли участие более миллиона детей из 21 страны. Все они изучали влияние энергетиков на здоровье молодых людей.

"Есть доказательства того, что энергетические напитки вредны для психического и физического здоровья детей и молодежи, а также для их поведения и образования, — отметила Амелия Лейк. — Мы должны принять меры сейчас, чтобы оградить их от этих рисков".

Исследование показало, что юноши чаще девушек пьют энергетики. При этом их регулярное употребление с большей вероятностью побуждало молодых людей к наркотикам, агрессивности и опасному сексу.

Проблемы со сном, низкая успеваемость в школе и нездоровое питание также тесно связаны с употреблением энергетических напитков, показал обзор.

Фото: cornwalllive.com

Опасная концентрация

Согласно официальным рекомендациям, люди должны употреблять не более 3 мг кофеина на килограмм веса.

"С энергетиками эту норму легко нарушить", — говорит доктор Лейк, ведь большая жестянка такого напитка содержит кофеин, как в двух эспрессо.

Действительно, многие энергетики содержат большое количество кофеина, в некоторых случаях — 160-200 мг на банку, что вдвое больше, чем в средней чашке кофе — около 80 мг, в зависимости от крепости. Поэтому детям и другим людям, чувствительным к кофеину, рекомендуют употреблять его только в небольших количествах.

Энергетики также содержат много сахара, который может повредить зубы детей и, если они уже питаются нездорово, способствовать ожирению.

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