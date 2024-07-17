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До 16 та старше — вчені попередили про шкоду енергетиків для психіки молоді

17 липня 2024 22:00
Олександр Мунтян - Редактор
Як енергетики впливають на психіку дитини — відповідь вчених
Дівчинка з енергетичним напоєм. Фото: healthmatters.nyp.org
Олександр Мунтян - Редактор

Вчені Великої Британії вимагають заборони продажу будь-яких енергетичних напоїв молоді та дітям до 16 років. Останні дослідження виявили додаткові ризики — тривогу, стрес та суїцидальні думки.

Про це повідомив BBC.

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Масштаби досліджень

Професорка здорового громадського харчування з Університету Тісайд, доктор Амелія Лейк очолила огляд 57 нещодавніх досліджень, в яких взяли участь понад мільйон дітей із 21 країни. Всі вони вивчали вплив енергетиків на здоров’я молодих людей.

"Є докази того, що енергетичні напої шкідливі для психічного та фізичного здоров’я дітей і молоді, а також для їхньої поведінки та освіти, — зазначила Амелія Лейк. — Ми повинні вжити заходів зараз, щоб захистити їх від цих ризиків".

Дослідження показало, що хлопчики частіше, ніж дівчата, п'ють енергетики. При цьому їхнє регулярне вживання з більшою ймовірністю спонукало молодих людей до наркотиків, агресивності та небезпечного сексу.

Проблеми зі сном, низька успішність у школі та нездорове харчування також були тісно пов’язані з вживанням енергетичних напоїв, показав огляд.

 

До 16 та старше — вчені попередили про шкоду енергетиків для психіки молоді - фото 1
Фото: cornwalllive.com

Небезпечна концентрація

Згідно з офіційними рекомендаціями, люди повинні вживати не більше 3 мг кофеїну на кілограм ваги.

"З енергетиками цю норму легко порушити", — каже доктор Лейк, адже велика бляшанка такого напою містить кофеїн, як у двох еспресо.

Дійсно, багато енергетиків містять велику кількість кофеїну, у деяких випадках — 160-200 мг на бляшанку, що вдвічі більше, ніж у середній чашці кави — близько 80 мг залежно від міцності. Тому дітям та іншим людям, чутливим до кофеїну, рекомендують вживати його тільки у невеликих кількостях.

Енергетики також містять багато цукру, який може пошкодити зуби дітей і, якщо вони вже харчуються нездорово, сприяти ожирінню.

Раніше ми писали, від яких напоїв потрібно відмовитися, щоб схуднути. Також повідомляли, що синтезовано алкоголь, який ніколи не викликає похмілля.

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