Почему нужно ежедневно пить апельсиновый сок – семь причин

Медики рассказали, какой напиток сейчас очень важно начать пить из-за большого содержания различных полезных веществ. Специалисты объяснили, почему сейчас нужно употреблять апельсиновый сок, и рассказали о том, какую невероятную пользу он несет для организма.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Что входит в состав апельсинового сока?

Медики утверждают, что напиток содержит много витамина С, а также калий и фолиевую кислоту. Кроме того, он содержит такое соединение, как гесперидин, который помогает поддерживать кровяное давление и положительно влияет на сердце.

Но медики советуют употреблять только 100% натуральный апельсиновый сок, который не содержит много углеводов, которые есть в обычном соке.

Как апельсиновый сок влияет на организм?

Предотвращает инсульт

Этот популярный напиток снижает риск ишемического инсульта на 22% у мужчин, а также на 19% у женщин.

Борется с камнями в почках

Диетологи отмечают, что употребление апельсинового сока уменьшает риск образования камней в почках.

Уменьшает воспаление тела

Воспаление в организме может ударить почти по всем частям тела, но апельсиновый сок в ежедневном рационе поможет предотвратить этот процесс.

Помогает людям, склонным к ожирению

Медики утверждают, что люди, пьющие апельсиновый сок, могут быть не такими склонными к ожирению, как люди, которые его не употребляют.

Предотвращает риск повышенного холестерина

Диетологи советуют людям с высоким уровнем холестерина употреблять апельсиновый сок, снижающий этот уровень.

Укрепляет иммунитет

В ходе исследований специалисты выяснили, что регулярное употребление апельсинового сока уменьшает воспаление, а потому — укрепляет иммунную систему человека.

Снижает кровеносное давление

Людям, которые имеют высокое кровеносное давление, нужно добавлять в свой рацион питания апельсиновый сок.

