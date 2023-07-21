Почему нужно ежедневно пить апельсиновый сок – семь причин

Семь причин, почему нужно употреблять апельсиновый сок ежедневно: вы будете в шоке
Медики рассказали, какой напиток сейчас очень важно начать пить из-за большого содержания различных полезных веществ. Специалисты объяснили, почему сейчас нужно употреблять апельсиновый сок, и рассказали о том, какую невероятную пользу он несет для организма.
Об этом сообщает Eat This, Not That!
Что входит в состав апельсинового сока?
Медики утверждают, что напиток содержит много витамина С, а также калий и фолиевую кислоту. Кроме того, он содержит такое соединение, как гесперидин, который помогает поддерживать кровяное давление и положительно влияет на сердце.
Но медики советуют употреблять только 100% натуральный апельсиновый сок, который не содержит много углеводов, которые есть в обычном соке.
Как апельсиновый сок влияет на организм?
Предотвращает инсульт
Этот популярный напиток снижает риск ишемического инсульта на 22% у мужчин, а также на 19% у женщин.
Борется с камнями в почках
Диетологи отмечают, что употребление апельсинового сока уменьшает риск образования камней в почках.
Уменьшает воспаление тела
Воспаление в организме может ударить почти по всем частям тела, но апельсиновый сок в ежедневном рационе поможет предотвратить этот процесс.
Помогает людям, склонным к ожирению
Медики утверждают, что люди, пьющие апельсиновый сок, могут быть не такими склонными к ожирению, как люди, которые его не употребляют.
Предотвращает риск повышенного холестерина
Диетологи советуют людям с высоким уровнем холестерина употреблять апельсиновый сок, снижающий этот уровень.
Укрепляет иммунитет
В ходе исследований специалисты выяснили, что регулярное употребление апельсинового сока уменьшает воспаление, а потому — укрепляет иммунную систему человека.
Снижает кровеносное давление
Людям, которые имеют высокое кровеносное давление, нужно добавлять в свой рацион питания апельсиновый сок.
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