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Сім причин, чому потрібно вживати апельсиновий сік щодня: ви будете шоковані

21 липня 2023 04:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому потрібно щодня пити апельсиновий сік – сім причин
Вживання апельсинового соку, який має неймовірну користь для організму людини. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, який напій зараз дуже важливо почати пити через великий вміст різних корисних речовин. Фахівці пояснили, чому зараз потрібно вживати саме апельсиновий сік, та розповіли про те, яку неймовірну користь він несе для організму.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

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Що входить до складу апельсинового соку?

Медики стверджують, що цей напій містить багато вітаміну С, а також калій та фолієву кислоту. Крім того, він містить таку сполуку, як гесперидин, яка допомагає підтримувати кров’яний тиск та позитивно впливає на серце.

Але медики радять вживати лише 100% натуральний апельсиновий сік, який не містить багато вуглеводів, які є у звичайному соку.

Апельсиновый сок
Апельсиновий сік, який позитивно впливає на організм людини. Фото: Freepik

Як апельсиновий сік впливає на організм?

Запобігає інсульту

Цей популярний напій знижує ризик виникнення ішемічного інсульту на 22% у чоловіків, а також на 19% у жінок.

Бореться з каменями в нирках

Дієтологи зазначають, що вживання апельсинового соку зменшує ризик утворення каменів у нирках. 

Зменшує запалення тіла

Запалення в організмі може вдарили майже по всіх частинах тіла, але апельсиновий сік у щоденному раціоні допоможе запобігти цьому процесу.

Воспаление в организме
Запалення в організмі, яке можна прибрати апельсиновим соком. Фото: Freepik

Допомагає людям, які схильні до ожиріння

Медики стверджують, люди, які п’ють апельсиновий сік, можуть бути не такими схильними до ожиріння, як люди, які його не вживають. 

Запобігає ризику підвищеного холестерину 

Дієтологи радять людям з високим рівнем холестерину вживати апельсиновий сік, який знижує цей рівень.

Употребление апельсинового сока
Вживання апельсинового соку, який здатний знизити рівень холестерину. Фото: Freepik

Зміцнює імунітет

В ході досліджень фахівці з'ясували, що регулярне вживання апельсинового соку зменшує запалення, а тому — зміцнює імунну систему людини. 

Знижує кров’яний тиск

Людям, які мають високий кров’яний тиск, потрібно додавати до свого раціону харчування апельсиновий сік.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування позбавляють людину від стресу. 

Раніше ми розповідали про те, які п’ять продуктів харчування категорично не можна вживати. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно вживати на сніданок всім жінкам.

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