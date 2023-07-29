Фахівці розповіли, які гормони любові бувають та як ними керувати

Щасливі та радісні люди. Фото: Ескулаб

Гормони щастя відіграють значну роль у житті людини — вони підіймають настрій, додають енергії та неабиякої впевненості у собі. Їх ще називають "молекулами любові", які виробляються у мозку.

Які види гормонів щастя бувають та як навчитися ними керувати — повідомило видання InternetUa.

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Які бувають гормони щастя

Серед основних гормонів щастя фахівці виокремлюють наступні:

Ендорфіни — вони, як правило, виробляються у процесі коротких видів діяльності та приносять миттєве задоволення. До прикладу, коли людина їсть, тренується чи зустрічається з друзями.

— вони, як правило, виробляються у процесі коротких видів діяльності та приносять миттєве задоволення. До прикладу, коли людина їсть, тренується чи зустрічається з друзями. Дофаміни — рівень цього гормону підвищується тоді, коли людина працює і головне виконує свою роботу в задоволення. Те ж саме стосується якихось певних досягнень. Від дофаміну залежить емоційний стан, мотивація та здатність ризикувати.

— рівень цього гормону підвищується тоді, коли людина працює і головне виконує свою роботу в задоволення. Те ж саме стосується якихось певних досягнень. Від дофаміну залежить емоційний стан, мотивація та здатність ризикувати. Окситоцин — даний гормон відповідає за соціалізацію та взаємини з іншими людьми. Його рівень підвищується під час обіймів та поцілунків.

— даний гормон відповідає за соціалізацію та взаємини з іншими людьми. Його рівень підвищується під час обіймів та поцілунків. Серотонін — гормон, який підвищує самооцінку, допомагає зосереджуватися на якомусь виду діяльності та вчить розслаблятися. Окрім цього, серотонін контролює апетит, настрій, сон та біль.

Як керувати гормонами щастя

На думку фахівців, навчитися керувати гормонами щастя цілком реально. Для цього потрібно дотримуватися деяких правил.

Перша за все, потрібно взяти за звичку правильно та корисно харчуватися. Найголовніше — відмовитися від великого споживання цукру та алкоголю. Ці два продукти негативно впливають на роботу організму: підвищують стомлюваність, провокують депресію та безсоння.

По-друге, додати у своє життя більше фізичної активності. Це зменшить рівень роздратованості і стресу.

Окрім цього, підвищити рівень гормонів щастя допомагають медитації, обійми, нові враження та сміх.

Також не менш важливо ставити собі цілі, хоч навіть і маленькі, та досягати їх. Це приноситиме задоволення від результату та підвищуватиме мотивацію.

Наостанок потрібно завжди тримати рівну поставу — вона підвищує впевненість та рішучість. Мова тіла впливає на рівень дофаміну та ендорфінів в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є головні секрети щасливих стосунків.

Додамо, як контролювати своє життя під час стресу.