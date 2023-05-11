Які аналізи потрібно здати, якщо відчуваєш стрес

Щаслива людина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чинників, які можуть негативно впливати на настрій людини багато, проте основними з них, які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — це наші гормони.

Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.

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"Від чого залежить щастя? Насправді чинників багато, але основними з них , які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — гормони", — повідомила лікарка.

За відчуття щастя відповідають такі гормони:

дофамін;

окситоцин;

серотонін;

ендорфіни.

Відчуття щастя. Фото: Freepik

"Так, щастя — це комплекс певних хімічних організму. "Гормони щастя" дають нам відчуття легкості, також грають роль заспокійливого, впливають на нервову систему", — додала лікарка.

Основні причини нестачі гормонів радості:

стрес, особливо хронічний;

хвороби щитовидної залози;

анемія, залізодефіцитні стани;

білкова недостатність.

Пацієнт разом з лікарем. Фото: Freepik

Тому якщо ви відчуваєте поганий настрій, сум, дратівливість, почніть з планової діагностики:

дослідження щитовидної залози (УЗД + ТТГ, Т4 вільний, АТТПО)

загальний аналіз крові;

феритин;

загальний білок.

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