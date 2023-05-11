Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Лікарка розповіла, що обстежити, щоб стати щасливішим arrow

Лікарка розповіла, що обстежити, щоб стати щасливішим

11 травня 2023 13:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які аналізи потрібно здати, якщо відчуваєш стрес
Щаслива людина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Чинників, які можуть негативно впливати на настрій людини багато, проте основними з них, які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — це наші гормони. 

Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.

Читайте також:

"Від чого залежить щастя? Насправді чинників багато, але основними з них , які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — гормони", — повідомила лікарка. 

За відчуття щастя відповідають такі гормони:

  • дофамін;
  • окситоцин;
  • серотонін;
  • ендорфіни.
Відчуття щастя. Фото: Freepik

"Так, щастя — це комплекс певних хімічних організму. "Гормони щастя" дають нам відчуття легкості, також грають роль заспокійливого, впливають на нервову систему", — додала лікарка. 

Основні причини нестачі гормонів радості:

  • стрес, особливо хронічний;
  • хвороби щитовидної залози;
  • анемія, залізодефіцитні стани;
  • білкова недостатність.
Пацієнт разом з лікарем. Фото: Freepik

Тому якщо ви відчуваєте поганий настрій, сум, дратівливість, почніть з планової діагностики: 

  • дослідження щитовидної залози (УЗД + ТТГ, Т4 вільний, АТТПО)
  • загальний аналіз крові;
  • феритин;
  • загальний білок.

Раніше ми писали, що невропатологиня розповіла про симптоми та серйозні наслідки ПТСР.

Також ми писали, що психологиня пояснила, як через токсичні стосунки "розвалюється організм".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB