Які аналізи потрібно здати, якщо відчуваєш стрес

Лікарка розповіла, що обстежити, щоб стати щасливішим
Чинників, які можуть негативно впливати на настрій людини багато, проте основними з них, які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — це наші гормони.
Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.
"Від чого залежить щастя? Насправді чинників багато, але основними з них , які відповідають за наш настрій, впевненість в собі і задоволення — гормони", — повідомила лікарка.
За відчуття щастя відповідають такі гормони:
- дофамін;
- окситоцин;
- серотонін;
- ендорфіни.
"Так, щастя — це комплекс певних хімічних організму. "Гормони щастя" дають нам відчуття легкості, також грають роль заспокійливого, впливають на нервову систему", — додала лікарка.
Основні причини нестачі гормонів радості:
- стрес, особливо хронічний;
- хвороби щитовидної залози;
- анемія, залізодефіцитні стани;
- білкова недостатність.
Тому якщо ви відчуваєте поганий настрій, сум, дратівливість, почніть з планової діагностики:
- дослідження щитовидної залози (УЗД + ТТГ, Т4 вільний, АТТПО)
- загальний аналіз крові;
- феритин;
- загальний білок.
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