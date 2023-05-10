Ендокринологиня назвала топ п’ять ознак, що організм переживає стрес

Людина в стресі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Зазвичай людина може не усвідомлювати, що за поганим настроєм може прихововватися стрес. Якщо вчасно не звернути уваги на прояви стресу, це може позначитися на загальному самопочутті та здоров'ї.

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська.

Читайте також:

"Дратівливість та погане самопочуття, напружені м'язи та біль в них. Високе серцебиття та підвищений артеріальний тиск, безсоння та проблеми загасанням. Якщо ви відчуваєте ці ознаки найімовірніше, що ваш організм переживає стрес. Не потрібно цим нехтувати, це може призвести до більш серйозних захворювань", —сказала лікарка.

Прояви стресу. Фото: Pexels

Топ-5 ознак, що ваш організм переживає стрес:

Безсоння, нестача енергії та постійне відчуття втоми, навіть після нормального сну. Розлад шлунка, включно з печією, діареєю або закрепами. Нервозність і дратівливість, труднощі в концентрації та прийнятті рішень. Хворобливі або напружені м’язи, головний біль, тиск і біль у грудях. Прискорене серцебиття, підвищений тиск і пітливість.

Людина в стресі. Фото: Pexels

"Не варто ігнорувати ці сигнали і сподіватися, що все минеться само собою, бо стрес дуже руйнівний для нашого здоров‘я", — резюмувала Євгенія Рогальська.

Раніше ми писали про поради докторки філософії на тему того, до яких цілей треба прагнути, щоб бути щасливим до кінця життя.

Також ми писали, що невропатологиня розповіла про симптоми та серйозні наслідки ПТСР.