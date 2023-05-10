Эндокринолог назвала топ пять признаков, что организм переживает стресс

Человек в стрессе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Обычно человек может не отдавать себе отчет, что за плохим настроением может скрываться стресс. Если своевременно не обратить внимания на проявления стресса, это может сказаться на общем самочувствии и здоровье.

Об этом сообщила эндокринологиня Евгения Рогальская.

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"Раздражительность и плохое самочувствие, напряженные мышцы и боли в них. Высокое сердцебиение и повышенное артериальное давление, бессонница и проблемы затухания. Если вы чувствуете эти признаки вероятнее всего, что ваш организм испытывает стресс. Не нужно этим пренебрегать, это может привести к более серьезным заболеваниям", — сказала врач.

Проявления стресса. Фото: Pexels

Топ-5 признаков, что ваш организм переживает стресс:

Бессонница, нехватка энергии и неизменное чувство усталости, даже после обычного сна. Расстройство желудка, включая изжогу, диарею или запоры. Нервозность и раздражительность, трудности в концентрации и принятии решений. Болезненные или напряженные мышцы, головные боли, давление и боль в груди. Учащенное сердцебиение, повышенное давление и потливость.

Человек в стрессе. Фото: Pexels

"Не стоит игнорировать эти сигналы и надеяться, что все пройдет само собой, потому что стресс очень разрушителен для нашего здоровья", — резюмировала Евгения Рогальская.

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