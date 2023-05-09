Як бути щасливим?

Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Ви можете не думати про свої життєві цілі щодня, якщо взагалі думаєте про них. Проте ваша щоденна поведінка відображає загальну мету, яку ви ставите перед собою у своєму житті.

Про це повідомив Psychology Today.

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Нове дослідження порівнює цілі щодо багатства та здоров'я, щоб підвищити відчуття щастя.

Чи переймаєтеся ви тим, як ви виглядаєте в очах оточуючих, чи вважаєте, що найважливіше зосередитися на внутрішньому стані, який сприяє вашому фізичному та психічному здоров'ю?

"У той же час, чи можете ви описати свої дії як такі, що спрямовані на забезпечення матеріального комфорту, який може надати багатство? Чи ви спрямовуєте більшу частину своїх зусиль на вираження своїх унікальних здібностей та інтересів? І останнє запитання: Чи розглядаєте ви стосунки як спосіб досягти успіху, чи ви цінуєте їх за любов і розуміння?" — сказала докторка філософії Сьюзан Краусс Вітборн.

Метелик на лодоні. Фото: Pexels

Ці центральні питання лежать в основі теорії самовизначення, яка припускає, що прагнення до так званих "зовнішніх" винагород — багатства, слави та визнання — може перешкоджати досягненню справжнього внутрішнього щастя. Такі мотивації заважають благополуччю, оскільки вони ґрунтуються на порівнянні себе з іншими, порівняннях, які приречені бути нескінченними.

За словами авторів нового дослідження, опублікованого в Journal of Personality and Social Psychology, "навіть коли зовнішні прагнення досягнуті, вони назавжди залишаються недосяжними, оскільки люди потребують все більшої дози "ліків", щоб продовжувати отримувати їхню уявну користь".

Щаслива людина. Фото: Pexels

Натомість шлях до благополуччя лежить через прагнення реалізувати "внутрішні" винагороди, пов'язані з особистим зростанням, залученням до емоційно насичених стосунків, даруванням іншим і власним фізичним здоров'ям. Досягнення цих цілей допомагає вам задовольнити свої потреби в автономії (волі), компетентності (здібностях) і спорідненості (близькості з іншими).

Хоча SDT є дуже популярною теорією, залишається питання, чи витримують її принципи систематичну емпіричну перевірку. Метою дослідження було провести саме таку ретельну перевірку.

Вимірювання внутрішньої та зовнішньої мотивації

Протягом десятиліть досліджень і теоретичних розробок у сфері СДТ питання про зв'язок між зовнішніми та внутрішніми цілями і благополуччям вкладається в певні рамки, відомі як "теорія змісту цілей" — ідея про те, що "конкретний зміст життєвих цілей індивідів також робить значний внесок у їхнє благополуччя". На думку австралійських дослідників, для доведення її достовірності потрібні не нові дослідження, а дослідження, які всебічно вивчають наявні дані.

Жінка посміхається. Фото: Pexels

Використовуючи метааналіз для ретельного вивчення попередніх досліджень. Вчені висунули низку гіпотез, що базуються на різних способах порівняння внеску внутрішньої та зовнішньої мотивації у показники як благополуччя, так і "неблагополуччя", або відчуття відчаю та безнадійності. Варіанти, висловлені в їхніх гіпотезах, протиставляють два типи мотивації за їхнім впливом як на благополуччя, так і на неблагополуччя.

Яка ваша мотивація?

Єдиним стандартом у всіх 92 дослідженнях (за участю понад 70 000 учасників з усього світу) було те, що вони використовували один і той самий опитувальник, який оцінював мотивацію до внутрішніх і зовнішніх цілей. Цей опитувальник, який називається "Індекс прагнень", включає питання, які поділяються на сім категорій, що представляють ці дві категорії цілей.

Чоловік тримає гроші. Фото: Pexels

Подивіться, як би ви відповіли на ці приклади; кожне з них передбачає оцінку себе від 1 (зовсім не дуже) до 7 (дуже) відповідно до важливості, ймовірності досягнення та реалізації:

Бути дуже заможною людиною

Рости і вчитися новому

Щоб моє ім'я знало багато людей

Мати хороших друзів, на яких я можу розраховувати

Почуватися добре через свій рівень фізичної підготовки

Працювати на благо суспільства

Слідкувати за модою в зачісках та одязі.

"Можливо, вам буде цікаво порівняти вашу оцінку внутрішніх і зовнішніх цілей, а також порівняти ваше теперішнє і майбутнє досягнення кожної з них. Однак важливість сама по собі є ключовим показником, і в сукупності з іншими пунктами Індексу прагнень вона слугуватиме значенням, яке ви будете використовувати для оцінки впливу на ваш добробут", — пояснила докторка філософії.

Чоловік та жінка. Фото: Pexels

Маючи це на увазі, ви зможете краще зрозуміти, чому так марно продовжувати переслідувати зовнішні цілі, виключаючи або навіть нехтуючи внутрішніми. Чи буде вам достатньо слави? Чи матимете ви коли-небудь такий чудовий імідж, як хотіли б, і чи збережеться він надовго? І навпаки, пошук стосунків і самозростання може підштовхнути вас до задоволення базових людських потреб у компетентності, спорідненості та автономії.

Результати аналізу, включаючи демографічний контроль, чітко підтвердили гіпотезу про те, що вища внутрішня мотивація пов'язана з вищим благополуччям, а вища зовнішня мотивація — з вищим неблагополуччям. Однак було одне застереження, що будь-яка мотивація краще, ніж її відсутність: "Прагнення, — роблять висновок автори, — краще, ніж амотивація".

Дві дівчини посміхаються. Фото: Pexels

Загалом, окрім цього дещо очевидного факту, автори дослідження значною мірою схилилися на бік цінності внутрішньої мотивації у зміцненні психологічного здоров'я:

"Коли справа доходить до цілей, щастя, здається, залежить від струн серця, а не від гаманця". Отже, результати дослідження підтверджують те, що можна вважати "жадібним" поглядом на зовнішню мотивацію, а саме те, що вона "витісняє" будь-яку іншу форму мотивації, як тільки заволодіває вашим життям. Важко відчувати, що ви контролюєте своє життя, коли ви постійно турбуєтесь про те, як вас сприймають інші.

Як посилити внутрішню мотивацію

Тепер, коли ви протиставили свої власні набори цілей, чи були ви здивовані своїми рейтингами? Чи був імідж важливішим за дружбу? А як щодо здоров'я? Подумайте також про свій рівень досягнень, які цілі, які ви вважаєте досягнутими, змушують вас відчувати себе краще?

Ще однією цікавою особливістю результатів було те, що вік відігравав дуже незначну, якщо й відчутну, роль у впливі на взаємозв'язок між мотивацією та благополуччям чи неблагополуччям.

Дівчина відчуває радість. Фото: Pexels

"Застосовуючи це до себе, можна з упевненістю зробити висновок, що щастя впродовж усього життя, схоже, залишається постійною функцією від бажання реалізувати свої найпотаємніші потреби. Крім того, на відміну від зовнішніх цілей, внутрішні цілі є самодостатніми і самі по собі стають зміцнюючими. Вам не потрібно викреслювати їх зі списку і казати "зроблено"; вам також не потрібно відчувати себе неповноцінним, тому що ви все ще прагнете до них", — йдеться в повідомленні.

Підсумовуючи, можна сказати, що наявність цілей є важливою складовою повноцінного життя. Щоб переконатися, що цілі, які підтримують ваше благополуччя, дозволяють вам відчувати, що ваше життя справді варте того, перетворення зовнішнього на внутрішнє забезпечить вам найбільш повноцінний шлях, незалежно від вашого віку.

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