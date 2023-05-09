Как быть счастливым?

Счастливая девушка. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вы можете не думать о своих жизненных целях каждый день, если вообще думаете о них. Однако ваше ежедневное поведение отражает общие цели, которые вы ставите перед собой в своей жизни.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Новое исследование сравнивает цели по богатству и здоровью, чтобы повысить чувство счастья.

Занимаетесь ли вы тем, как вы выглядите в глазах окружающих, или считаете, что самое важное сосредоточиться на внутреннем состоянии, способствующем вашему физическому и психическому здоровью?

"В то же время можете ли вы описать свои действия как направленные на обеспечение материального комфорта, который может предоставить богатство? Направляете ли вы большую часть своих усилий на выражение своих уникальных способностей и интересов? И последний вопрос: Рассматриваете ли вы отношения как способ добиться успеха, или вы цените их за любовь и понимание?" — сказала доктор философии Сьюзан Краусс Витборн.

Бабочка на лодоне. Фото: Pexels

Эти центральные вопросы лежат в основе теории самоопределения, предполагающей, что стремление к так называемым "внешним" вознаграждениям - богатству, славе и признанию - может препятствовать достижению подлинного внутреннего счастья. Такие мотивации мешают благополучию, поскольку они основываются на сравнении себя с другими, сравнениях, обреченных быть бесконечными.

По словам авторов нового исследования, опубликованного в Journal of Personality and Social Psychology, "даже когда внешние стремления достигнуты, они навсегда остаются недостижимыми, поскольку люди нуждаются в большей дозе "лекарства", чтобы продолжать извлекать их мнимую пользу".

Счастливый человек. Фото: Pexels

В свою очередь, путь к благополучию лежит через стремление реализовать "внутренние" вознаграждения, связанные с личным ростом, вовлечением в эмоционально насыщенные отношения, дарование другим и собственным физическим здоровьем. Достижение этих целей помогает вам удовлетворить свои потребности в автономии (свободе), компетентности (способностях) и родстве (близости с другими).

Хотя SDT является очень популярной теорией, остается вопрос, выдерживают ли ее принципы систематическую эмпирическую проверку. Целью исследования было провести именно такую тщательную проверку.

Измерение внутренней и внешней мотивации

На протяжении десятилетий исследований и теоретических разработок в сфере СДТ вопрос о связи между внешними и внутренними целями и благополучием укладывается в определенные рамки, известные как "теория содержания целей" — идея о том, что "конкретное содержание жизненных целей индивидов также вносит значительный вклад в их благополучие". По мнению австралийских исследователей, для доказательства ее достоверности нужны не новые исследования, а исследования, всесторонне изучающие имеющиеся данные.

Женщина улыбается. Фото: Pexels

Используя метаанализ для тщательного изучения предыдущих исследований. Ученые выдвинули ряд гипотез, основанных на различных способах сравнения вклада внутренней и внешней мотивации в показатели как благополучия, так и "неблагополучия" или ощущение отчаяния и безнадежности. Варианты, высказанные в их гипотезах, противопоставляют два типа мотивации по их влиянию как на благополучие, так и на неблагополучие.

Какова ваша мотивация?

Единственным стандартом во всех 92 исследованиях (с участием более 70 000 участников со всего мира) было то, что они использовали один и тот же опросник, который оценивал мотивацию к внутренним и внешним целям. Этот опросник, который называется "Индекс стремлений", включает вопросы, которые делятся на семь категорий, представляющих эти две категории целей.

Человек, держащий деньги. Фото: Pexels

Посмотрите, как бы вы ответили на эти примеры; каждое из них предполагает оценку себя от 1 (совсем не очень) до 7 (очень) в соответствии с важностью, вероятностью достижения и реализации:

Быть очень состоятельным человеком

Расти и учиться новому

Чтобы мое имя знало много людей

Иметь хороших друзей, на которых я могу рассчитывать

Чувствовать себя хорошо из-за своего уровня физической подготовки

Работать на благо общества

Следить за модой в прическах и одежде.

"Возможно, вам будет интересно сравнить вашу оценку внутренних и внешних целей, а также сравнить ваше настоящее и будущее достижение каждой из них. Однако важность сама по себе является ключевым показателем, и в совокупности с другими пунктами Индекса стремлений она будет служить значением, которое вы будете использовать для оценки влияния на ваше благосостояние", — объяснила доктор философии.

Мужчина и женщина. Фото: Pexels

Имея это в виду, вы сможете лучше понять, почему так бесполезно продолжать преследовать внешние цели, исключая или даже пренебрегая внутренними. Будет ли вам достаточно славы? Будете ли вы когда-нибудь такой замечательный имидж, как хотели бы, и сохранится ли он надолго? И наоборот, поиск отношений и личностный рост может подтолкнуть вас к удовлетворению базовых человеческих потребностей в компетентности, родстве и автономии.

Результаты анализа, включая демографический контроль, четко подтвердили гипотезу о том, что высшая внутренняя мотивация связана с высшим благополучием, а высшая внешняя мотивация — с высшим неблагополучием. Однако была одна оговорка, что любая мотивация лучше, чем ее отсутствие. "Стремление, — заключают авторы, — лучше, чем аммотивация".

Две девушки улыбаются. Фото: Pexels

В общем, кроме этого очевидного факта, авторы исследования в значительной степени склонились на сторону ценности внутренней мотивации в укреплении психологического здоровья:

"Когда дело доходит до целей, счастье, кажется, зависит от струн сердца, а не от кошелька". Итак, результаты исследования подтверждают то, что можно считать "алчным" взглядом на внешнюю мотивацию, а именно то, что она "вытесняет" любую другую форму мотивации, как только завладевает вашей жизнью. Трудно чувствовать, что вы контролируете свою жизнь, когда вы постоянно беспокоитесь о том, как вас воспринимают другие.

Как усилить внутреннюю мотивацию

Теперь, когда вы противопоставили свои собственные наборы целей, были ли вы удивлены своими рейтингами? Был ли имидж важнее дружбы? А как насчет здоровья? Подумайте также о своем уровне достижений, какие цели, которые вы считаете достигнутыми, заставляют вас чувствовать себя лучше?

Еще одной интересной особенностью результатов было то, что возраст играл очень незначительную, если и ощутимую роль во влиянии на взаимосвязь между мотивацией и благополучием или неблагополучием.

Девушка испытывает радость. Фото: Pexels

"Применяя это к себе, можно с уверенностью заключить, что счастье на протяжении всей жизни, похоже, остается постоянной функцией от желания реализовать свои самые сокровенные потребности. Кроме того, в отличие от внешних целей, внутренние цели самодостаточны и сами по себе становятся укрепляющими. Вам не нужно вычеркивать их из списка и говорить "сделано"; вам также не нужно чувствовать себя неполноценным, потому что вы все еще стремитесь к ним", — говорится в сообщении.

Подводя итог, можно сказать, что наличие целей является важной составляющей полноценной жизни. Чтобы убедиться, что цели, поддерживающие ваше благополучие, позволяют вам чувствовать, что ваша жизнь действительно стоит того, что превращение внешнего в внутреннее обеспечит вам наиболее полноценный путь, независимо от вашего возраста.

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