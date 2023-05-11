Какие анализы нужно сдать, если испытываешь стресс

Врач рассказала, что обследовать, чтобы стать счастливее
Факторов, которые могут негативно влиять на настроение человека много, однако основными из них, отвечающими за наше настроение, уверенность в себе и удовлетворение, это наши гормоны.
Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.
"От чего зависит счастье? На самом деле факторов много, но основными из них отвечают за наше настроение, уверенность в себе и удовольствие — гормоны", — сообщила врач.
За ощущение счастья отвечают следующие гормоны:
- дофамин;
- окситоцин;
- серотонин;
- эндорфины.
"Да, счастье — это комплекс определенных химических организма. "Гормоны счастья" дают нам ощущение легкости, также играют роль успокаивающего, влияют на нервную систему", — добавила врач.
Основные причины нехватки гормонов радости:
- стресс, особенно хронический;
- болезни щитовидной железы;
- анемия, железодефицитные состояния;
- белковая недостаточность.
Поэтому если вы чувствуете плохое настроение, грусть, раздражительность, начните с плановой диагностики:
- исследование щитовидной железы (УЗИ + ТТГ, Т4 свободный, АТТПО);
- общий анализ крови;
- ферритин;
- общий белок.
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