Какие анализы нужно сдать, если испытываешь стресс

Счастливый человек. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Факторов, которые могут негативно влиять на настроение человека много, однако основными из них, отвечающими за наше настроение, уверенность в себе и удовлетворение, это наши гормоны.

Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.

Читайте также:

"От чего зависит счастье? На самом деле факторов много, но основными из них отвечают за наше настроение, уверенность в себе и удовольствие — гормоны", — сообщила врач.

За ощущение счастья отвечают следующие гормоны:

дофамин;

окситоцин;

серотонин;

эндорфины.

Ощущение счастья. Фото: Freepik

"Да, счастье — это комплекс определенных химических организма. "Гормоны счастья" дают нам ощущение легкости, также играют роль успокаивающего, влияют на нервную систему", — добавила врач.

Основные причины нехватки гормонов радости:

стресс, особенно хронический;

болезни щитовидной железы;

анемия, железодефицитные состояния;

белковая недостаточность.

Пациент вместе с врачом. Фото: Freepik

Поэтому если вы чувствуете плохое настроение, грусть, раздражительность, начните с плановой диагностики:

исследование щитовидной железы (УЗИ + ТТГ, Т4 свободный, АТТПО);

общий анализ крови;

ферритин;

общий белок.

Ранее мы писали, что невропатолог рассказала о симптомах и серьезных последствиях ПТСР.

Также мы писали, что психолог объяснила, как из-за токсичных отношений "разваливается организм".