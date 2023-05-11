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Врач рассказала, что обследовать, чтобы стать счастливее

11 мая 2023 13:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие анализы нужно сдать, если испытываешь стресс
Счастливый человек. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Факторов, которые могут негативно влиять на настроение человека много, однако основными из них, отвечающими за наше настроение, уверенность в себе и удовлетворение, это наши гормоны.

Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.

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"От чего зависит счастье? На самом деле факторов много, но основными из них отвечают за наше настроение, уверенность в себе и удовольствие — гормоны", — сообщила врач.

За ощущение счастья отвечают следующие гормоны:

  • дофамин;
  • окситоцин;
  • серотонин;
  • эндорфины.
Ощущение счастья. Фото: Freepik

"Да, счастье — это комплекс определенных химических организма. "Гормоны счастья" дают нам ощущение легкости, также играют роль успокаивающего, влияют на нервную систему", — добавила врач.

Основные причины нехватки гормонов радости:

  • стресс, особенно хронический;
  • болезни щитовидной железы;
  • анемия, железодефицитные состояния;
  • белковая недостаточность.
Пациент вместе с врачом. Фото: Freepik

Поэтому если вы чувствуете плохое настроение, грусть, раздражительность, начните с плановой диагностики:

  • исследование щитовидной железы (УЗИ + ТТГ, Т4 свободный, АТТПО);
  • общий анализ крови;
  • ферритин;
  • общий белок.

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