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Психологиня пояснила, як через токсичні стосунки "розвалюється організм"

10 травня 2023 22:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можуть бути проблеми зі здоров'ям через стрес
Пара в конфлікті. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли ми перебуваємо в токсичному середовищі, то відчуваємо себе виснаженими. Це призводить до погіршення настрою та емоційного стану, зниження рівня енергії та згодом до загострення хвороб та зниження імунітету.

Про це повідомила психологиня Наталія Бірюкова.

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Дівчина відчуває стрес. Фото: Freepik

"Токсичні відносини "розвалюють тіло". Токсичні стосунки з яких ви не виходите, нічого не міняєте, мовчите, терпіть і таким чином знищуєте самі себе. Як це може виявлятись на фізиці. Якщо чесно як завгодно, бо тут може бути мільйон відтінків", — пояснила психологиня.

За словами Наталії Бірюкової, стрес, який відчуває людина від перебування в токсичній обстановці, виливається у проблеми зі здоров'ям та зовнішнім виглядом.

Чоловік і жінка. Фото: Freepik

"З базового, швидше за все, це будуть проблеми з репродуктивною системою. Можуть бути проблеми з хребтом, бо це буде глибинний конфлікт із знеціненням. Дуже часто трапляються проблеми із зайвою вагою, бо людині треба хоч якимось чином захиститися. Можуть бути також проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тому що людині постійно доводиться "перетравлювати" різні ситуації, а зробити цього не виходить. Можуть бути проблеми зі шкірою, тому що доводиться постійно перебувати в контакті з чимось, з чим не хочеться", — зазначила лікарка.

Раніше ми писали, що невропатологиня розповіла про симптоми та серйозні наслідки ПТСР.

 

 

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