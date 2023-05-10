Могут ли быть проблемы со здоровьем из-за стресса

Пара в конфликте. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда мы находимся в токсичной среде, то чувствуем себя истощенными. Это приводит к ухудшению настроения и эмоционального состояния, снижению уровня энергии и впоследствии к обострению болезней и снижению иммунитета.

Об этом сообщила психолог Наталья Бирюкова.

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Девушка испытывает стресс. Фото: Freepik

"Токсичные отношения "разваливают тело". Токсичные отношения из которых вы не выходите, ничего не меняете, молчите, терпите и таким образом уничтожаете сами себя. Как это может проявляться на физике. Если честно как угодно, потому что здесь может быть миллион оттенков", — объяснила психолог.

По словам Натальи Бирюковой, стресс, который испытывает человек от пребывания в токсичной обстановке, выливается в проблемы со здоровьем и с внешним видом.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"Из базового, скорей всего это будут проблемы с репродуктивной системой. Могут быть проблемы с позвоночником, потому что это будет глубинный конфликт с само обесцениванием. Очень часто встречаются проблемы с лишним весом, потому что человеку нужно хоть каким-то образом защититься. Могут быть также проблемы с желудочно-кишечным трактом потому что человеку постоянно приходится "переваривать" различные ситуации, а сделать этого не получается. Могут быть проблемы с кожей, потому что приходится все время находиться в контакте с чем-то, с чем быть не хочется", — отметила врач.

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