Могут ли быть проблемы со здоровьем из-за стресса

Психолог объяснила, как из-за токсичных отношений "разваливается организм"
Когда мы находимся в токсичной среде, то чувствуем себя истощенными. Это приводит к ухудшению настроения и эмоционального состояния, снижению уровня энергии и впоследствии к обострению болезней и снижению иммунитета.
Об этом сообщила психолог Наталья Бирюкова.
Как думаете, могут ли токсичные отношения влиять на физическое состояние человека?
"Токсичные отношения "разваливают тело". Токсичные отношения из которых вы не выходите, ничего не меняете, молчите, терпите и таким образом уничтожаете сами себя. Как это может проявляться на физике. Если честно как угодно, потому что здесь может быть миллион оттенков", — объяснила психолог.
По словам Натальи Бирюковой, стресс, который испытывает человек от пребывания в токсичной обстановке, выливается в проблемы со здоровьем и с внешним видом.
"Из базового, скорей всего это будут проблемы с репродуктивной системой. Могут быть проблемы с позвоночником, потому что это будет глубинный конфликт с само обесцениванием. Очень часто встречаются проблемы с лишним весом, потому что человеку нужно хоть каким-то образом защититься. Могут быть также проблемы с желудочно-кишечным трактом потому что человеку постоянно приходится "переваривать" различные ситуации, а сделать этого не получается. Могут быть проблемы с кожей, потому что приходится все время находиться в контакте с чем-то, с чем быть не хочется", — отметила врач.
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