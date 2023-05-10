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Психолог объяснила, как из-за токсичных отношений "разваливается организм"

10 мая 2023 22:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Могут ли быть проблемы со здоровьем из-за стресса
Пара в конфликте. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Когда мы находимся в токсичной среде, то чувствуем себя истощенными. Это приводит к ухудшению настроения и эмоционального состояния, снижению уровня энергии и впоследствии к обострению болезней и снижению иммунитета. 

Об этом сообщила психолог Наталья Бирюкова

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Как думаете, могут ли токсичные отношения влиять на физическое состояние человека?

Девушка испытывает стресс. Фото: Freepik

"Токсичные отношения "разваливают тело". Токсичные отношения из которых вы не выходите, ничего не меняете, молчите, терпите и таким образом уничтожаете сами себя. Как это может проявляться на физике. Если честно как угодно, потому что здесь может быть миллион оттенков", — объяснила психолог. 

По словам Натальи Бирюковой, стресс, который испытывает человек от пребывания в токсичной обстановке, выливается в проблемы со здоровьем и с внешним видом. 

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"Из базового, скорей всего это будут проблемы с репродуктивной системой. Могут быть проблемы с позвоночником, потому что это будет глубинный конфликт с само обесцениванием. Очень часто встречаются проблемы с лишним весом, потому что человеку нужно хоть каким-то образом защититься. Могут быть также проблемы с желудочно-кишечным трактом потому что человеку постоянно приходится "переваривать" различные ситуации, а сделать этого не получается. Могут быть проблемы с кожей, потому что приходится все время находиться в контакте с чем-то, с чем быть не хочется", — отметила врач. 

Ранее мы писали, что невропатолог рассказала о симптомах и серьезных последствиях ПТСР.

 

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