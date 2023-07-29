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Рецепт счастья: специалисты рассказали, какие гормоны любви бывают и как ими управлять

29 июля 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Специалисты рассказали, какие гормоны любви бывают и как ими управлять
Счастливые и радостные люди. Фото: Эскулаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гормоны счастья играют значительную роль в жизни человека — они поднимают настроение, придают энергию и уверенность в себе. Их еще называют "молекулами любви", которые производятся в мозгу.

Какие виды гормонов счастья бывают и как научиться ими управлять — сообщило издание InternetUa.

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Какие бывают гормоны счастья

Среди основных гормонов счастья специалисты выделяют следующие:

  • Эндорфины — они, как правило, производятся в процессе коротких видов деятельности и доставляют мгновенное удовольствие. Например, когда человек ест, тренируется или встречается с друзьями.
  • Дофамины — уровень этого гормона повышается тогда, когда человек работает и главное выполняет свою работу в удовольствие. То же касается каких-то определенных достижений. От дофамина зависит эмоциональное состояние, мотивация и способность рисковать.
  • Окситоцин — данный гормон отвечает за социализацию и взаимоотношения с другими людьми. Его уровень повышается во время объятий и поцелуев.
  • Серотонин — гормон, который повышает самооценку, помогает сосредотачиваться на каком-либо виде деятельности и учит расслабляться. Кроме того, серотонин контролирует аппетит, настроение, сон и боль.

Как управлять гормонами счастья

По мнению специалистов, научиться управлять гормонами счастья вполне реально. Для этого нужно соблюдать некоторые правила.

Прежде всего, нужно принять за привычку правильно и полезно питаться. Самое главное — отказаться от большого потребления сахара и алкоголя. Эти два продукта оказывают негативное влияние на работу организма: повышают утомляемость, провоцируют депрессию и бессонницу.

Во-вторых, добавить в свою жизнь больше физической активности. Это снизит уровень раздражительности и стресса.

Кроме того, повысить уровень гормонов счастья помогают медитации, объятия, новые впечатления и смех.

Также не менее важно ставить себе цели, хоть даже и маленькие, и достигать их. Это будет доставлять удовольствие от результата и повышать мотивацию.

Напоследок нужно всегда держать ровную осанку — она повышает уверенность и решительность. Язык тела влияет на уровень дофамина и эндорфинов в организме.

Напомним, ранее мы писали о том, какие главные секреты счастливых отношений.

Добавим, как контролировать свою жизнь во время стресса.

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