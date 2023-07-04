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Психолог пояснила, як контролювати своє життя під час стресу

4 липня 2023 21:28
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Це важко усвідомити, але ви не можете усе контролювати
Задумлива дівчина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей стикаються з тим, що вони не можуть контролювати якісь речі в своєму житті. Під час стресу цей стан особливо посилюється. Проте важливо чітко усвідомлювати, які речі ви здатні контролювати, а на які не маєте жодного впливу. 

Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.

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"Коли ми витрачаємо час на роздуми про проблеми, які знаходяться поза зоною нашого контролю, то у нас не залишається сил та часу на те, що дійсно можна змінити. Тому краще зосередитися на тих речах, в яких ви маєте вплив і контроль. Щоб було легше орієнтуватися. Діючи в цих зонах, ви дійсно зможете побудувати щасливе життя", — повідомила психологиня. 

Що таке контроль 

Контроль — це сума наших знань і рішень, які ми приймаємо на їх основі. Тобто ми здатні контролювати лише ті речі, які усвідомлюємо.

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Дівчина думає. Фото: Freepik

І я не дарма роблю на цьому акцент. Частіше за все ми діємо інстинктивно, використовуючи заїзджені моделі поведінки, до яких ми просто звикли, і вони здаються нам очевидними.

"Самостійно виявити ці руйнівні моделі поведінки та позбавитися них важкувато, але це можна дуже швидко зробити в терапії. Чим глибше рівень нашого самопізнання, чим більша наша концентрація на собі, а не оточуючих, тим краще ми керуємо своїм життям, і тим більше у нас шансів бути щасливими", — додала психологиня. 

Тож коли ви відчуваєте, що починаєте тривожитися з приводу зовнішніх подій чи вчинків інших людей, спробуйте усвідомлено сконцентруватися на тих аспектах ситуації, які піддаються вашому контролю. Згадайте свої пріоритети і дійте згідно з ними.

Речі, які ви можете контролювати: 

  • переконання; 
  • вибір;
  • увагу;
  • стан;
  • емоції;
  • цілі;
  • кордони;
  • рішення;
  • цінності;
  • дії;
  • реакції. 
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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Речі, на які ви можете впливати: 

  • на певні аспекти вашого майбутнього; 
  • на своє здоров'я; 
  • на свої фінанси; 
  • на свій настрій; 
  • на рівень вашого життя; 
  • на якість своїх відносин; 
  • на коло свого спілкування; 
  • на свою репутацію; 
  • на своє самопочуття. 
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Чоловік думає. Фото: Freepik

Речі, які ви не можете контролювати: 

  • минуле; 
  • думки інших людей; 
  • світові кризи; 
  • слова та дії інших людей; 
  • чужи переконання; 
  • старіння; 
  • реакції інших людей;
  • відповідальність інших людей; 
  • погодні умови; 
  • рішення інших людей; 
  • почуття інших людей. 
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Дівчина задумалась. Фото: Freepik

"І ще як бонус — коли ви стаєте тією людиною, яка контролює своє життя, діє за своїми принципами та цінностями, навколо вас формуються коло з таких самих самостійних, сильних, усвідомлених людей. І навпаки, коли ви застрягаєте в негативі і намагаєтеся керувати всіма і "ремонтувати" всіх, окрім себе, таких само людей ви отримуєте навколо себе (така собі компанія, якщо чесно)", — додала психологиня. 

Подібне притягує подібне. Експертка нагадує, що потрібно не забувати про це і намагатися стати саме такою людиною, яких би ви хотіли бачити в своєму оточенні.

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