Це важко усвідомити, але ви не можете усе контролювати

Задумлива дівчина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей стикаються з тим, що вони не можуть контролювати якісь речі в своєму житті. Під час стресу цей стан особливо посилюється. Проте важливо чітко усвідомлювати, які речі ви здатні контролювати, а на які не маєте жодного впливу.

Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.

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"Коли ми витрачаємо час на роздуми про проблеми, які знаходяться поза зоною нашого контролю, то у нас не залишається сил та часу на те, що дійсно можна змінити. Тому краще зосередитися на тих речах, в яких ви маєте вплив і контроль. Щоб було легше орієнтуватися. Діючи в цих зонах, ви дійсно зможете побудувати щасливе життя", — повідомила психологиня.

Що таке контроль

Контроль — це сума наших знань і рішень, які ми приймаємо на їх основі. Тобто ми здатні контролювати лише ті речі, які усвідомлюємо.

Дівчина думає. Фото: Freepik

І я не дарма роблю на цьому акцент. Частіше за все ми діємо інстинктивно, використовуючи заїзджені моделі поведінки, до яких ми просто звикли, і вони здаються нам очевидними.

"Самостійно виявити ці руйнівні моделі поведінки та позбавитися них важкувато, але це можна дуже швидко зробити в терапії. Чим глибше рівень нашого самопізнання, чим більша наша концентрація на собі, а не оточуючих, тим краще ми керуємо своїм життям, і тим більше у нас шансів бути щасливими", — додала психологиня.

Тож коли ви відчуваєте, що починаєте тривожитися з приводу зовнішніх подій чи вчинків інших людей, спробуйте усвідомлено сконцентруватися на тих аспектах ситуації, які піддаються вашому контролю. Згадайте свої пріоритети і дійте згідно з ними.

Речі, які ви можете контролювати:

переконання;

вибір;

увагу;

стан;

емоції;

цілі;

кордони;

рішення;

цінності;

дії;

реакції.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Речі, на які ви можете впливати:

на певні аспекти вашого майбутнього;

на своє здоров'я;

на свої фінанси;

на свій настрій;

на рівень вашого життя;

на якість своїх відносин;

на коло свого спілкування;

на свою репутацію;

на своє самопочуття.

Чоловік думає. Фото: Freepik

Речі, які ви не можете контролювати:

минуле;

думки інших людей;

світові кризи;

слова та дії інших людей;

чужи переконання;

старіння;

реакції інших людей;

відповідальність інших людей;

погодні умови;

рішення інших людей;

почуття інших людей.

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

"І ще як бонус — коли ви стаєте тією людиною, яка контролює своє життя, діє за своїми принципами та цінностями, навколо вас формуються коло з таких самих самостійних, сильних, усвідомлених людей. І навпаки, коли ви застрягаєте в негативі і намагаєтеся керувати всіма і "ремонтувати" всіх, окрім себе, таких само людей ви отримуєте навколо себе (така собі компанія, якщо чесно)", — додала психологиня.

Подібне притягує подібне. Експертка нагадує, що потрібно не забувати про це і намагатися стати саме такою людиною, яких би ви хотіли бачити в своєму оточенні.

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