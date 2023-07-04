Це важко усвідомити, але ви не можете усе контролювати

Психолог пояснила, як контролювати своє життя під час стресу
Багато людей стикаються з тим, що вони не можуть контролювати якісь речі в своєму житті. Під час стресу цей стан особливо посилюється. Проте важливо чітко усвідомлювати, які речі ви здатні контролювати, а на які не маєте жодного впливу.
Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.
"Коли ми витрачаємо час на роздуми про проблеми, які знаходяться поза зоною нашого контролю, то у нас не залишається сил та часу на те, що дійсно можна змінити. Тому краще зосередитися на тих речах, в яких ви маєте вплив і контроль. Щоб було легше орієнтуватися. Діючи в цих зонах, ви дійсно зможете побудувати щасливе життя", — повідомила психологиня.
Що таке контроль
Контроль — це сума наших знань і рішень, які ми приймаємо на їх основі. Тобто ми здатні контролювати лише ті речі, які усвідомлюємо.
І я не дарма роблю на цьому акцент. Частіше за все ми діємо інстинктивно, використовуючи заїзджені моделі поведінки, до яких ми просто звикли, і вони здаються нам очевидними.
"Самостійно виявити ці руйнівні моделі поведінки та позбавитися них важкувато, але це можна дуже швидко зробити в терапії. Чим глибше рівень нашого самопізнання, чим більша наша концентрація на собі, а не оточуючих, тим краще ми керуємо своїм життям, і тим більше у нас шансів бути щасливими", — додала психологиня.
Тож коли ви відчуваєте, що починаєте тривожитися з приводу зовнішніх подій чи вчинків інших людей, спробуйте усвідомлено сконцентруватися на тих аспектах ситуації, які піддаються вашому контролю. Згадайте свої пріоритети і дійте згідно з ними.
Речі, які ви можете контролювати:
- переконання;
- вибір;
- увагу;
- стан;
- емоції;
- цілі;
- кордони;
- рішення;
- цінності;
- дії;
- реакції.
Речі, на які ви можете впливати:
- на певні аспекти вашого майбутнього;
- на своє здоров'я;
- на свої фінанси;
- на свій настрій;
- на рівень вашого життя;
- на якість своїх відносин;
- на коло свого спілкування;
- на свою репутацію;
- на своє самопочуття.
Речі, які ви не можете контролювати:
- минуле;
- думки інших людей;
- світові кризи;
- слова та дії інших людей;
- чужи переконання;
- старіння;
- реакції інших людей;
- відповідальність інших людей;
- погодні умови;
- рішення інших людей;
- почуття інших людей.
"І ще як бонус — коли ви стаєте тією людиною, яка контролює своє життя, діє за своїми принципами та цінностями, навколо вас формуються коло з таких самих самостійних, сильних, усвідомлених людей. І навпаки, коли ви застрягаєте в негативі і намагаєтеся керувати всіма і "ремонтувати" всіх, окрім себе, таких само людей ви отримуєте навколо себе (така собі компанія, якщо чесно)", — додала психологиня.
Подібне притягує подібне. Експертка нагадує, що потрібно не забувати про це і намагатися стати саме такою людиною, яких би ви хотіли бачити в своєму оточенні.
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