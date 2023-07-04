Это трудно осознать, но вы не можете все контролировать

Задумчивая девушка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди сталкиваются с тем, что они не могут контролировать какие-либо вещи в своей жизни. Во время стресса это состояние особенно усиливается. Однако важно четко осознавать, какие вещи вы способны контролировать, а на которые не оказываете никакого влияния.

Об этом сообщила психолог Стелла Худжамова.

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"Когда мы тратим время на размышления о проблемах, которые находятся вне зоны нашего контроля, то у нас не остается сил и времени на то, что действительно можно изменить. Поэтому лучше сосредоточиться на тех вещах, в которых вы имеете влияние и контроль. Чтобы было легче ориентироваться. Действуя в этих зонах, вы действительно сможете построить счастливую жизнь", — сообщила психолог.

Что такое контроль

Контроль — это сумма наших знаний и решений, которые мы принимаем на их основе. То есть, мы способны контролировать только те вещи, которые осознаем.

Девушка думает. Фото: Freepik

И я не зря делаю на этом акцент. Чаще всего мы действуем инстинктивно, используя заезженные модели поведения, к которым мы просто привыкли, и они кажутся очевидными.

"Самостоятельно выявить эти разрушительные модели поведения и избавиться от них трудновато, но это можно очень быстро сделать в терапии. Чем глубже уровень нашего самопознания, чем больше наша концентрация на себе, а не окружающих, тем лучше мы управляем своей жизнью, и тем больше у нас шансов быть счастливыми", — добавила психолог.

Итак, когда вы чувствуете, что начинаете беспокоиться по поводу внешних событий или поступков других людей, попробуйте осознанно сконцентрироваться на тех аспектах ситуации, которые подвергаются вашему контролю. Вспомните свои приоритеты и действуйте по ним.

Вещи, которые вы можете контролировать:

убеждение;

выбор;

внимание;

состояние;

эмоции;

цели;

границы;

решение;

ценности;

действия;

реакции.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Вещи, на которые вы можете повлиять:

на определенные аспекты вашего будущего;

на свое здоровье;

на свои деньги;

по своему настроению;

на уровень вашей жизни;

на качество собственных отношений;

на круг своего общения;

на свою репутацию;

на свое самочувствие.

Человек думает. Фото: Freepik

Вещи, которые вы не можете контролировать:

прошлое;

мнения других людей;

мировые кризисы;

слова и действия других;

чужие убеждения;

старение;

реакции других людей;

ответственность других людей;

погодные условия;

решения других людей;

чувство других людей.

Девушка задумалась. Фото: Freepik

"И еще как бонус — когда вы становитесь тем человеком, который контролирует свою жизнь, действует по своим принципам и ценностям, вокруг вас формируются круг из таких же самостоятельных, сильных, осознанных людей. И наоборот, когда вы застряете в негативе и пытаетесь управлять всеми и "ремонтировать" всех, кроме себя, таких же людей вы получаете вокруг себя (этакая компания, если честно)", — добавила психолог.

Подобное притягивает подобное. Эксперт напоминает, что нужно не забывать об этом и пытаться стать именно таким человеком, каких бы вы хотели видеть в своем окружении.

Раньше мы писали, как остановить эмоциональное выгорание.