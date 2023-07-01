Через ці помилки не виходить будувати стосунки

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Самооцінка — це про самоцінність, самоповагу, вміння відстоювати особисті кордони та безумовну любов до себе. Помітили, як це тісно пов‘язано із самооцінкою та тим, як ви будуєте відносини?

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.

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1. Закохуєтеся в недоступних

Це стратегія жінок, які насправді бояться стосунків. Вони звикли боротися за любов та увагу. Живуть із переконанням, що любов потрібно заслужити, а такими, як вони, їх ніхто не полюбить. Часто потрапляють в любовні трикутники, де конкурують із іншими жінками. Так переконуються, що вони кращі й достойніші.

Емоційний стан. Фото: Freepik

2. Бути рятівницею

Такі жінки постійно потрапляють у халепи з чоловіками: один п'є, інший грає, третій — усе разом + безробітній.

Дівчина в чорній сукні. Фото: Freepik

Проблемних чоловіків обирають ті, які прагнуть бути вищими й кращими. На його фоні це дуже легко виходить. Рятуючи такого недолугого, жінка має владу та контроль, а самоствердження заповнює прогалину в самооцінці. Так він постійно поганий, а я хороша, він винен, а я права, він слабший, а отже, я сильніша. І робити цього нічого не потрібно.

3. Сама собі аб'юзер

Від одного токсичного до іншого. Така жінка сама найгірший критик і притягує тих, хто зайвий раз підтвердить її "очікування". Усе тому, що вона продовжує робити із собою те, що з нею робили батьки, де туди, де все таке "рідне" — родом з дитинства. Хоч їй і здається, ніби все це не подобається, та що довше перебуває в таких стосунках, то більше розвивається Стокгольмський синдром.

Дівчина білявка. Фото: Freepik

4. Бажання "бути як усі"

Без пари ніби неповноцінна. От у всіх є пара, а в мене немає. Значить я якась бракована. 25 років минуло, усі питають, коли заміж. А ніхто не кличе.

Молода дівчина. Фото: Freepik

Такі жінки ризикують зробити величезну помилку у своєму житті. Через тиск соціуму, невміння відстоювати кордони, навязливу ідею знайти пару, аби лиш відчути себе повноцінною, вони швиденько одружуються із першим ліпшим. "Вислоговуються" перед чоловіками, аби тільки взяли. А потім рожеві окуляри неодмінно спадають, і виявляється: "То не те, що я хотела".

5. Робити "все сама"

Бути самостійною й незалежною — це добре. Бути жінкою "з яйцями" — це перекос, а точніше надовіра до чоловіків і прагнення конкурувати, знецінюючи їх. Таких жінок люблять лише інфантильні чоловіки, які хочуть собі маму. Їм так зручно, а жінка зайвий раз думає: "Ну от! Немає кому, се сама мушу! Немає толку з цих чоловіків!".

Впевнена дівчина. Фото: Freepik

Але здоровий, самостійний, впевнений у собі чоловік не захоче жити з "чоловіком у спідниці".

6. Я полюблю себе, коли мене хтось полюбить

Найгірша стратегія для того, аби себе полюбити. Можливо, на якийсь час вийде, а потім починається ниття: "Ти мені мало уваги приділяешь", "Ти мені компліментів не кажеш". Заповнення прогалин у впевненості починає повністю залежати від партнера.

7. Жіноча інфантильність

Капризна, не самостійна, яка звикла всього досягти через маніпуляції, вимоги та ультиматуми. Постійно він поганий, робить недостатньо, вся відповідальність за неї на ньому. А як інакше вижити? Аби висіти на шиї у чоловіка, теж вміння треба.

Молода дівчина. Фото: Freepik

Самій у доросле життя йти страшно, доводиться викручуватися. Вижити то можна, але здорових і щасливих стосунків та не побудуєш. Такі жінки перебувають у постійній залежності.

8. "Я буду тою, ким ти захочеш, тільки полюби мене"

Грайлива кішечка, холодне стерво, красуня топ-модель. такі дівчата прощупуватимуть, які вподобання й потреби в чоловіка аби догодити йому й підігнати себе під його рамки. Тільки це обман. Така жінка отримає мильну бульбашку, не стосунки.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Потім — розчарування з обох сторін. Адже маску 24/7 римати все життя неможливо. Ти витратила стільки енергії, а полюбили в результаті навіть не тебе, тільки образ.

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