Як розійтися з партнером

Як правильно розійтися з коханою людиною
Більшість людей, коли потрапляють в конфліктні ситуації з партнером, не знають, як правильно поводитися. Психологиня дала поради, як розходитися екологічно, щоб зберегти своє ментальне здоров'я.
Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.
Як розійтись екологічно?
"Говоріть правду, але з повагою. Ніяких: "Залишмося друзями", "Справа не в тобі, а в мені". Навряд партнер у це повірить. В особистій розмові відверто розкажіть, чому ви не хочете продовжувати стосунки. Тільки тут не варто перебільшувати та вигадувати причини чи звинувачувати колишнього партнера", — повідомила психологиня.
Не перетворюйте все на конфлікт
"Іноді після невдалих бесід партнери розходяться ворогами. Згадайте всі хороші моменти, які ви пережили з цією людиною, і будьте вдячні їй за кожен з них. Це не варто перераховувати при зустрічі, однак, якщо ви зосередитеся на хорошому, не зможете перейти межу та почати сварку", — пояснила експертка.
Краще завершити бесіду на позитивній ноті
Наприклад: "Ти чудова людина, але ми надто різні. Ми заслуговуємо бути щасливими, але, на жаль, разом нам це не вдається".
Не маніпулюйте
"Це не гра й не змагання. Таке мислення — підліткове та незріле. Не маніпулюйте ситуацією чи почуттями, а ігнорування, уникнення бесіди чи хамство тільки травмують людину", — додала психологиня.
Орім цього, не закінчуйте стосунки в повідомленнях. Проявіть повагу й скажіть все так, як би самі хотіли почути від близької вам людини.
Але як можна розійтись екологічно, якщо вас глибоко образили, підняли руку або зрадили?
"Ніяк. Забудьте все, що прочитали вище і шліть нах*р", — резюмувала Наді Антоніак.
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