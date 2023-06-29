Як розійтися з партнером

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Більшість людей, коли потрапляють в конфліктні ситуації з партнером, не знають, як правильно поводитися. Психологиня дала поради, як розходитися екологічно, щоб зберегти своє ментальне здоров'я.

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.

Читайте також:

Як розійтись екологічно?

"Говоріть правду, але з повагою. Ніяких: "Залишмося друзями", "Справа не в тобі, а в мені". Навряд партнер у це повірить. В особистій розмові відверто розкажіть, чому ви не хочете продовжувати стосунки. Тільки тут не варто перебільшувати та вигадувати причини чи звинувачувати колишнього партнера", — повідомила психологиня.

Не перетворюйте все на конфлікт

"Іноді після невдалих бесід партнери розходяться ворогами. Згадайте всі хороші моменти, які ви пережили з цією людиною, і будьте вдячні їй за кожен з них. Це не варто перераховувати при зустрічі, однак, якщо ви зосередитеся на хорошому, не зможете перейти межу та почати сварку", — пояснила експертка.

Відносини між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Краще завершити бесіду на позитивній ноті

Наприклад: "Ти чудова людина, але ми надто різні. Ми заслуговуємо бути щасливими, але, на жаль, разом нам це не вдається".

Не маніпулюйте

"Це не гра й не змагання. Таке мислення — підліткове та незріле. Не маніпулюйте ситуацією чи почуттями, а ігнорування, уникнення бесіди чи хамство тільки травмують людину", — додала психологиня.

Орім цього, не закінчуйте стосунки в повідомленнях. Проявіть повагу й скажіть все так, як би самі хотіли почути від близької вам людини.

Жінка та чоловік в спальні. Фото: Freepik

Але як можна розійтись екологічно, якщо вас глибоко образили, підняли руку або зрадили?

"Ніяк. Забудьте все, що прочитали вище і шліть нах*р", — резюмувала Наді Антоніак.

Раніше ми писали про інструкцію для жінок, як правильно підтримати свого чоловіка, якщо в нього стрес.