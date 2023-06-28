Як не правильно підтримувати свого чоловіка 

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Зараз всі українські чоловіки перебувають в страшенному стресі. Абсолютно всі, незалежно від того на фронті він чи вдома, в Україні чи закордоном. Звісно, ступінь й інтенсивність стресу значно відрізняються, але він сильний для кожного по своєму.

Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.

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"Своєю місією я вважаю пробудити усвідомленість в кожній з вас, то маю нагадати, що все, що відбувається у вашому житті, це ваша відповідальність. І ваш чоловік, якого ви обрали, з яким прожили роки, якому ви, як би це банально не звучало, обіцяли бути поряд "в горі, і радості" — це також частина вашої відповідальності", — повідомила психологиня.

Зараз в цьому світі занадто багато чорного і білого, і зовсім немає кольорів між ними.

Чоловік та жінка на вулиці. Фото: Freepik

Психологиня зазначає, що у нас всі або шалені амазонки, які коня на скаку і далі по тексту, або тендітні принцеси, які про "мене потрібно захищати", "я хочу ховатися за широкою спиною", "я ж без нього взагалі нічого не можу".

"Так от, в жодному з цих варіантів немає перспективи майбутнього. Амазонку просто жоден нормальний чоловік не витримає і збіжить, тому що він у відносини жінку шукає собі, а не другого чоловіка. А у варіанті з принцесою два варіанти: або чоловік втомиться від вашої безпомічності, йому просто перестане бути цікаво. Або ваша "широка спина і сильне плече" просто не витримає всієї цієї односторонньої відповідальності і буде шукати будь-які шляхи її з себе зняти. І ці шляхи вам можуть сильно не сподобатися", — сказала Стелла Худжамова.

В партнерстві ми є одне в одного, ми можемо спиратися одне на одного, ми обираємо бути поряд і підтримувати одне одного, тому що ми любимо і ми хочемо щастя для себе і коханої людини. В іншому випадку це — безкінечне ти мені, я тобі, а ти мені скільки, а я тобі от стільки, а ти тепер що.

Чоловік та жінка грають в шахи. Фото: Pexels

"Тому наше завдання виростити в собі таку особистість, щоб вона була здатна до таких стосунків. Повірте, вам і самій вона дуже сподобається, коли прийде у ваше життя. Так, пост взагалі-то про стрес у чоловіків. Але це була необхідна передмова", — зазначила психологиня.

Що ми робимо в партнерстві з коханим, коли хочемо його підтримати?

Перше і найголовніше — намагаємося побачити перед собою рівну собі людину. Відкидаємо усі гендерні забобони, про сильних і слабких, про чоловіки не плачуть, про те, хто там витриваліший.

Памʼятаємо одне — той, хто зараз в більшому ресурсі, хто має хоч на крапельку більше стійкості, той і сильніший. І той має підтримати партнера.

Чоловік та жінка на природі. Фото: Pexels

"Повірте, ви у здорових відносинах — це сполучені сосуди, в яких постійно відбувається колообіг енергій. Ви віддаєте і наповнюєте партнера, він наповнюється і одразу віддає вам. Саме так це працює. Але тільки тоді, коли ніхто не чекає, щоб його наповнили. Коли ніхто нікому нічого не винен, і вся підтримка — за власним вибором, із бажання, а не за вимогою", — пояснила експертка.

Психологиня додає, що друга важлива умова — це секс.

"Вибачте, але це найголовніший спосіб відновлення чоловіків. І тут є одне "але". Наповнює секс лише з коханою жінкою", — зазначила Стелла Худжамова.

Саме від коханої жінки чоловік справді підзаряджається під час сексу. Але тільки, якщо ця жінка сама має ту енергію, якою може наповнити чоловіка.

Чоловік та жінка на байках. Фото: Pexels

"Тому третє — і просто необхідне, займіться перш за все собою. Не очікуйте, доки ваш чоловік вирішить за вас ваші проблеми, будь-які, психологічні, фінансові, емоційні, почніть вибирати себе, турбуватися про себе і лише після того, як відчуєте, що ви в нормі, починайте приводити до ладу свого чоловіка", — сказала експертка.

Як не правильно підтримувати свого чоловіка

"Як точно не можна і чого точно робити не слід, якщо ви дійсно хочете підтримати, а не в кращому випадку ніякої користі не дати, а в гіршому — викликати роздратування, образу, сварку і ще більше посилити стрес у партнера", — додала психологиня.

Вимагати відвертості

Варто зупинитися вже після другого питання "що з тобою?" чи "чому ти такий похмурий, сумний, яке залишилося без відповіді. Можливо чоловік ще не готовий говорити про те, що його засмутило. А можливо, хоче впоратися з усім сам, і має право!

Давати непрошені поради

Звичайно, чужі проблеми дуже легко вирішувати. Піди туди, зроби це, ось тут отак, а там отак. Поради, про які вас не просили, майже завжди сприймаються як ваше прагнення здатися розумнішою, самоствердитися і відчути свою силу. І через це викликають лише протест. Користі від них жодної.

Підтримка — це мистецтво, оволодіти яким не так просто, як може здатися.

Ось алгоритм підтримки, який може спрацювати, коли ви бачите, що ваш чоловік в стані стресу, і хочете його підтримати:

Спокійно поцікавтеся, що у нього трапилося. Наголос на слові "спокійно", без істеричних ноток, без паніки, без надмірної зацікавленості і водночас не як "запитання заради запитання"; Вислухайте. Часто чоловікові потрібно, щоб його просто вислухали, уважно, без осуду, не перебиваючи. Тому відкладіть телефон, зробіть гарячий чай і послухайте, що ж турбує вашого коханого. Але слухати потрібно активно, щоб людина відчувала вашу увагу. Дивіться на нього, кивайте, зрідка ставте уточнюючі питання; Висловіть віру в нього, як у свого чоловіка — по-справжньому, з оптимізмом і мотивацією до його подальших перемог. Скажіть, що ви не сумніваєтеся в тому, що він впорається з будь-яким лихом і напастю — проявіть стійкість в своїй вірі, будьте непохитно впевнені у своєму коханому і не припиняйте це виражати словами; А для того, щоб третій пункт спрацював, все так і має бути. Тому що чоловіки дуже гарно "зчитують", що ви відчуваєте всередині. І орієнтуються саме на ваші почуття, а не на слова. Тому так важливо дійсно бачити в своєму коханому найсильнішого, найрозумнішого і найкращого в світі. Якщо у вас не так, тоді варто поставити собі запитання, що ви робите поряд з ним?

Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Якщо ж чоловік не хоче розмовляти, тоді є інші способи, які теж можна спробувати:

Забезпечити тілесний контакт. Іноді просто мовчазні обійми, тримання за руку, погладжування можуть підтримати краще будь-яких розумних слів.

Відволікти. Спробуйте зняти стрес, зайнявшись чимось приємним. Подивіться разом фільм, сходіть на прогулянку, з'їште щось смачне в кафе або приготуйте щось цікаве разом вдома, варіантів достатньо, включайте фантазію.

Запитати. Часто чоловік здатний сам визначити, що йому потрібно: Тому перш, ніж починати активну діяльність, варто просто у нього запитати: "Як я можу допомогти тобі впоратися?". Є шанс, що відповідь буде простою, чіткою і здійсненною. І тоді просто дайте йому такий вид підтримки, який він попросив.

Залишити в спокої. Для деяких людей самотність — найкращі ліки. Якщо нічого не допомагає, можна запитати: "Мені залишити тебе одного?" або "Мені більше не піднімати цю тему?". Головне, зробити це без образи в голосі і без претензій.

Раніше ми писали, що психологиня розповіла про головні ознаки зради чоловіка.