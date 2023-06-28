Як не правильно підтримувати свого чоловіка 

Як правильно підтримати свого чоловіка, якщо в нього стрес: інструкція для жінок
Зараз всі українські чоловіки перебувають в страшенному стресі. Абсолютно всі, незалежно від того на фронті він чи вдома, в Україні чи закордоном. Звісно, ступінь й інтенсивність стресу значно відрізняються, але він сильний для кожного по своєму.
Про це повідомила психологиня Стелла Худжамова.
"Своєю місією я вважаю пробудити усвідомленість в кожній з вас, то маю нагадати, що все, що відбувається у вашому житті, це ваша відповідальність. І ваш чоловік, якого ви обрали, з яким прожили роки, якому ви, як би це банально не звучало, обіцяли бути поряд "в горі, і радості" — це також частина вашої відповідальності", — повідомила психологиня.
Зараз в цьому світі занадто багато чорного і білого, і зовсім немає кольорів між ними.
Психологиня зазначає, що у нас всі або шалені амазонки, які коня на скаку і далі по тексту, або тендітні принцеси, які про "мене потрібно захищати", "я хочу ховатися за широкою спиною", "я ж без нього взагалі нічого не можу".
"Так от, в жодному з цих варіантів немає перспективи майбутнього. Амазонку просто жоден нормальний чоловік не витримає і збіжить, тому що він у відносини жінку шукає собі, а не другого чоловіка. А у варіанті з принцесою два варіанти: або чоловік втомиться від вашої безпомічності, йому просто перестане бути цікаво. Або ваша "широка спина і сильне плече" просто не витримає всієї цієї односторонньої відповідальності і буде шукати будь-які шляхи її з себе зняти. І ці шляхи вам можуть сильно не сподобатися", — сказала Стелла Худжамова.
В партнерстві ми є одне в одного, ми можемо спиратися одне на одного, ми обираємо бути поряд і підтримувати одне одного, тому що ми любимо і ми хочемо щастя для себе і коханої людини. В іншому випадку це — безкінечне ти мені, я тобі, а ти мені скільки, а я тобі от стільки, а ти тепер що.
"Тому наше завдання виростити в собі таку особистість, щоб вона була здатна до таких стосунків. Повірте, вам і самій вона дуже сподобається, коли прийде у ваше життя. Так, пост взагалі-то про стрес у чоловіків. Але це була необхідна передмова", — зазначила психологиня.
Що ми робимо в партнерстві з коханим, коли хочемо його підтримати?
Перше і найголовніше — намагаємося побачити перед собою рівну собі людину. Відкидаємо усі гендерні забобони, про сильних і слабких, про чоловіки не плачуть, про те, хто там витриваліший.
Памʼятаємо одне — той, хто зараз в більшому ресурсі, хто має хоч на крапельку більше стійкості, той і сильніший. І той має підтримати партнера.
"Повірте, ви у здорових відносинах — це сполучені сосуди, в яких постійно відбувається колообіг енергій. Ви віддаєте і наповнюєте партнера, він наповнюється і одразу віддає вам. Саме так це працює. Але тільки тоді, коли ніхто не чекає, щоб його наповнили. Коли ніхто нікому нічого не винен, і вся підтримка — за власним вибором, із бажання, а не за вимогою", — пояснила експертка.
Психологиня додає, що друга важлива умова — це секс.
"Вибачте, але це найголовніший спосіб відновлення чоловіків. І тут є одне "але". Наповнює секс лише з коханою жінкою", — зазначила Стелла Худжамова.
Саме від коханої жінки чоловік справді підзаряджається під час сексу. Але тільки, якщо ця жінка сама має ту енергію, якою може наповнити чоловіка.
"Тому третє — і просто необхідне, займіться перш за все собою. Не очікуйте, доки ваш чоловік вирішить за вас ваші проблеми, будь-які, психологічні, фінансові, емоційні, почніть вибирати себе, турбуватися про себе і лише після того, як відчуєте, що ви в нормі, починайте приводити до ладу свого чоловіка", — сказала експертка.
Як не правильно підтримувати свого чоловіка
"Як точно не можна і чого точно робити не слід, якщо ви дійсно хочете підтримати, а не в кращому випадку ніякої користі не дати, а в гіршому — викликати роздратування, образу, сварку і ще більше посилити стрес у партнера", — додала психологиня.
Вимагати відвертості
Варто зупинитися вже після другого питання "що з тобою?" чи "чому ти такий похмурий, сумний, яке залишилося без відповіді. Можливо чоловік ще не готовий говорити про те, що його засмутило. А можливо, хоче впоратися з усім сам, і має право!
Давати непрошені поради
Звичайно, чужі проблеми дуже легко вирішувати. Піди туди, зроби це, ось тут отак, а там отак. Поради, про які вас не просили, майже завжди сприймаються як ваше прагнення здатися розумнішою, самоствердитися і відчути свою силу. І через це викликають лише протест. Користі від них жодної.
Підтримка — це мистецтво, оволодіти яким не так просто, як може здатися.
Ось алгоритм підтримки, який може спрацювати, коли ви бачите, що ваш чоловік в стані стресу, і хочете його підтримати:
- Спокійно поцікавтеся, що у нього трапилося. Наголос на слові "спокійно", без істеричних ноток, без паніки, без надмірної зацікавленості і водночас не як "запитання заради запитання";
- Вислухайте. Часто чоловікові потрібно, щоб його просто вислухали, уважно, без осуду, не перебиваючи. Тому відкладіть телефон, зробіть гарячий чай і послухайте, що ж турбує вашого коханого. Але слухати потрібно активно, щоб людина відчувала вашу увагу. Дивіться на нього, кивайте, зрідка ставте уточнюючі питання;
- Висловіть віру в нього, як у свого чоловіка — по-справжньому, з оптимізмом і мотивацією до його подальших перемог. Скажіть, що ви не сумніваєтеся в тому, що він впорається з будь-яким лихом і напастю — проявіть стійкість в своїй вірі, будьте непохитно впевнені у своєму коханому і не припиняйте це виражати словами;
- А для того, щоб третій пункт спрацював, все так і має бути. Тому що чоловіки дуже гарно "зчитують", що ви відчуваєте всередині. І орієнтуються саме на ваші почуття, а не на слова. Тому так важливо дійсно бачити в своєму коханому найсильнішого, найрозумнішого і найкращого в світі. Якщо у вас не так, тоді варто поставити собі запитання, що ви робите поряд з ним?
Якщо ж чоловік не хоче розмовляти, тоді є інші способи, які теж можна спробувати:
- Забезпечити тілесний контакт. Іноді просто мовчазні обійми, тримання за руку, погладжування можуть підтримати краще будь-яких розумних слів.
- Відволікти. Спробуйте зняти стрес, зайнявшись чимось приємним. Подивіться разом фільм, сходіть на прогулянку, з'їште щось смачне в кафе або приготуйте щось цікаве разом вдома, варіантів достатньо, включайте фантазію.
- Запитати. Часто чоловік здатний сам визначити, що йому потрібно: Тому перш, ніж починати активну діяльність, варто просто у нього запитати: "Як я можу допомогти тобі впоратися?". Є шанс, що відповідь буде простою, чіткою і здійсненною. І тоді просто дайте йому такий вид підтримки, який він попросив.
- Залишити в спокої. Для деяких людей самотність — найкращі ліки. Якщо нічого не допомагає, можна запитати: "Мені залишити тебе одного?" або "Мені більше не піднімати цю тему?". Головне, зробити це без образи в голосі і без претензій.
Раніше ми писали, що психологиня розповіла про головні ознаки зради чоловіка.