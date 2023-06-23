Як зрозуміти, що чоловік зраджує

Головні ознаки зради чоловіка: думка психологині
Коли починаються проблеми в стосунках, можуть з'явитися підозри про зраду партнера. Є декілька важливих факторів, які можуть вказувати на те, що чоловік "сходив наліво".
Про це повідомила в ефірі Факти ICTV психологиня Катерина Клюшніченко.
Головні ознаки того, що чоловік пішов на зраду
Експертка нагадує, що всі проблеми в стосунках виникають в першу чергу при порушеній комунікації.
"Перше, що хочеться сказати, що від зради не застрахований ніхто. Ми не можемо бути впевненими в собі на 100%, що вже говорити про іншу людину. Але є загальні ознаки того, що чоловіка почала цікавити інша жінка, проте ці ознаки не завжди свідчать про зраду", — повідомила психологиня.
Проте, якщо все ж виникла підозра, що ваш партнер проявляє симпатію в бік іншої особи, варто запросити чоловіка на відверту розмову.
Головні ознаки зради:
- різка зміна зовнішності або раптове бажання мати інший вигляд (партнер почав займатися спортом, правильно харчуватися, змінив зачіску чи купив новий одяг);
- він встановив паролі на телефоні та комп’ютері;
- партнер почав довго не відповідати на ваші дзвінки та повідомленні, часто навіть перебувати не в зоні доступу;
- з'явилося щось нове в інтимному житті (близькості може бути менше, або більше, якщо чоловік відчуває провину за зраду);
- ревність та підозра до жінки (часто ми проєктуємо на близьких людей те, що є у нас самих);
- партнер постійно шукає причини та усілякі способи менше проводити часу разом;
- у партнера можуть зʼявлятися зайві витрати (якщо у вас спільний рахунок, з якого раптом почали зникати гроші, це може бути першим дзвіночком).
Що робити жінці, яка запідозрила зраду?
"Розмова – це перше і найголовніше, але без претензій. Тобто говорити не обов’язково зі звинуваченнями, набагато краще обговорити цінність ваших відносин і як вам важливо їх зберегти. Однозначно зрада змінює все. Але вона може стати не кінцем ваших стосунків, а навпаки, поштовхом, який допоможе нарешті почути одне одного. Зрада вказує парі на те, що є у стосунках є певні проблеми. Тому є сенс поговорити про те, що ж відбувається між вами та чому так сталося", — резюмувала психологиня.
Раніше ми писали, що сексологиня розповіла, як жінці повернути бажання до близькості.