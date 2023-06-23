Як зрозуміти, що чоловік зраджує

Жінка тримає телефон. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли починаються проблеми в стосунках, можуть з'явитися підозри про зраду партнера. Є декілька важливих факторів, які можуть вказувати на те, що чоловік "сходив наліво".

Про це повідомила в ефірі Факти ICTV психологиня Катерина Клюшніченко.

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Головні ознаки того, що чоловік пішов на зраду

Експертка нагадує, що всі проблеми в стосунках виникають в першу чергу при порушеній комунікації.

Жінка та чоловік у ліжку. Фото: Freepik

"Перше, що хочеться сказати, що від зради не застрахований ніхто. Ми не можемо бути впевненими в собі на 100%, що вже говорити про іншу людину. Але є загальні ознаки того, що чоловіка почала цікавити інша жінка, проте ці ознаки не завжди свідчать про зраду", — повідомила психологиня.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Проте, якщо все ж виникла підозра, що ваш партнер проявляє симпатію в бік іншої особи, варто запросити чоловіка на відверту розмову.

Головні ознаки зради:

різка зміна зовнішності або раптове бажання мати інший вигляд (партнер почав займатися спортом, правильно харчуватися, змінив зачіску чи купив новий одяг);

він встановив паролі на телефоні та комп’ютері;

партнер почав довго не відповідати на ваші дзвінки та повідомленні, часто навіть перебувати не в зоні доступу;

з'явилося щось нове в інтимному житті (близькості може бути менше, або більше, якщо чоловік відчуває провину за зраду);

ревність та підозра до жінки (часто ми проєктуємо на близьких людей те, що є у нас самих);

партнер постійно шукає причини та усілякі способи менше проводити часу разом;

у партнера можуть зʼявлятися зайві витрати (якщо у вас спільний рахунок, з якого раптом почали зникати гроші, це може бути першим дзвіночком).

Що робити жінці, яка запідозрила зраду?

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

"Розмова – це перше і найголовніше, але без претензій. Тобто говорити не обов’язково зі звинуваченнями, набагато краще обговорити цінність ваших відносин і як вам важливо їх зберегти. Однозначно зрада змінює все. Але вона може стати не кінцем ваших стосунків, а навпаки, поштовхом, який допоможе нарешті почути одне одного. Зрада вказує парі на те, що є у стосунках є певні проблеми. Тому є сенс поговорити про те, що ж відбувається між вами та чому так сталося", — резюмувала психологиня.

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