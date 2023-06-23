Как понять, что мужчина изменяет

Женщина, держащая телефон. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда возникают проблемы в отношениях, могут появиться подозрения об измене партнера. Есть несколько важных факторов, которые могут указывать на то, что мужчина "сходил налево".

Об этом сообщила в эфире Факты ICTV психолог Екатерина Клюшниченко.

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Главные признаки того, что мужчина пошел на измену

Эксперт напоминает, что все проблемы в отношениях возникают в первую очередь при нарушенной коммуникации.

Женщина и мужчина в постели. Фото: Freepik

"Первое, что хочется сказать, что от измены не застрахован никто. Мы не можем быть уверены в себе на 100%, что уж говорить о другом человеке. Но есть общие признаки того, что мужчину начала интересовать другая женщина, однако эти признаки не всегда свидетельствуют об измене", — сообщила психолог.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Однако, если все же возникло подозрение, что ваш партнер проявляет симпатию в сторону другого лица, следует пригласить мужчину на откровенный разговор.

Главные признаки измены:

резкое изменение внешности или внезапное желание выглядеть иным (партнер начал заниматься спортом, правильно питаться, изменил прическу или купил новую одежду);

он установил пароли на телефоне и на компьютере;

партнер начал долго не отвечать на ваши звонки и сообщения, часто даже находиться не в зоне доступа;

появилось что-то новое в интимной жизни (близости может быть меньше или больше, если мужчина чувствует вину за измену);

ревность и подозрение к женщине (часто мы проектируем на близких людей то, что есть у нас самих);

партнер постоянно ищет причины и всяческие способы меньше проводить времени вместе;

у партнера могут появляться лишние расходы (если у вас общий счет, с которого вдруг начали исчезать деньги, это может быть первым звоночком).

Что делать женщине, заподозрившей измену?

Женщина и мужчина. Фото: Freepik

"Разговор – это первое и самое главное, но без претензий. То есть говорить не обязательно с обвинениями, гораздо лучше обсудить ценность ваших отношений и как вам важно их сохранить. Однозначно измена меняет все. Но она может стать не концом ваших отношений, а наоборот , толчком, который поможет наконец-то услышать друг друга. Предательство указывает паре на то, что есть в отношениях определенные проблемы. Поэтому есть смысл поговорить о том, что же происходит между вами и почему так произошло", — резюмировала психолог.

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