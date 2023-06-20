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Нещасливі стосунки призводять до психічних розладів: пояснення експертів

20 червня 2023 23:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як налагодити відносини з партнером
Відносини між жінкою та чоловіком. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Хоча романтичні стосунки можуть робити нас щасливими, вони також можуть бути джерелом стресу та конфліктів. Насправді, дистрес у стосунках є таким же сильним фактором, як і інші основні причини психічних захворювань.

Про це повідомив Psychology Today.

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Доказова модель пов'язує дистрес у стосунках із психопатологією

У Сполучених Штатах кожна друга людина в певний момент свого життя відповідає критеріям психологічного розладу. Основною причиною психічних захворювань можуть бути труднощі з подоланням стресу та конфліктів у стосунках.

Хоча романтичні стосунки можуть забезпечити комфорт, безпеку, соціальну підтримку та стійкість, вони також можуть бути джерелом стресу, тривоги та депресії.

Чи спричиняє дистрес у стосунках психічні захворювання?

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Непорозуміння в відносинах. Фото: Freepik

Дистрес у стосунках пов'язаний з низкою проблем психічного здоров'я:

  • тривожні розлади; 
  • фобії; 
  • депресія; 
  • біполярний розлад; 
  • посттравматичний стресовий розлад;
  • розлади харчової поведінки; 
  • розлади, пов'язані з вживанням алкоголю та психоактивних речовин. 

"Якщо поглянути на це в перспективі, то кореляція між депресією та основними факторами ризику — статтю, освітою, расою, сімейним анамнезом і жорстоким поводженням у дитинстві — або подібна до зв'язку між депресією і подружнім дистрессом, або менша, ніж зв'язок між депресією і подружнім дистрессом", — йдеться в повідомленні. 

Важливим питанням є те, чи стрес у стосунках спричиняє психічне захворювання, чи психічне захворювання спричиняє стрес у стосунках.

отношения
Щасливі відносини. Фото: Freepik

Попередні дослідження показують, що часто саме труднощі у стосунках призводять до проблем з психічним здоров'ям, а не навпаки. Наприклад, одне дослідження показало, що спочатку учасники незадовільних стосунків, які не мали депресії, майже втричі частіше страждали від депресії, ніж ті, хто мав щасливі стосунки.

Чому проблеми у стосунках пов'язані з психічним здоров'ям?

Гени та навколишнє середовище, ймовірно, сприяють як романтичним конфліктам, так і симптомам психічного здоров'я. Крім того, біологічний вплив на психічні захворювання може бути слабшим або сильнішим залежно від того, наскільки сильний дистрес і конфлікт ви відчуваєте у стосунках.

Іншими словами, модель "вразливість-стрес" (також відома як "діатез-стрес") може пояснити зв'язок між психічними захворюваннями і подружніми труднощами.

Модель "вразливість-стрес" припускає, що вплив зовнішніх стресових факторів — дискримінація, особиста хвороба або смерть у родині — навряд чи спричинить психічне захворювання за відсутності внутрішньої вразливості, такої як біологічні, когнітивні або емоційні фактори ризику (наприклад, певні гени, чутливість до тривоги).

отношения
Щасливі відносини. Фото: Freepik

Простіше кажучи, подружній дистрес може спровокувати розвиток психічного захворювання лише у тих, хто до нього схильний.

"Інша можливість полягає в тому, що люди у висококонфліктних стосунках менш схильні до використання адаптивних стратегій регуляції емоцій (наприклад, вирішення проблем, переоцінка, соціальна підтримка). Або більш схильні використовувати неадаптивні методи (наприклад, самозвинувачення, емоційне придушення, роздуми)", — додали дослідники. 

Це важливо, оскільки труднощі з регуляцією емоцій пов'язані з підвищеним ризиком розвитку психопатології. Наприклад, відсутність соціальної підтримки з боку романтичного партнера може зробити людину більш вразливою до стресів у різних сферах, таких як робота, навчання та соціальне життя.

Стрес у стосунках і фактори, що впливають на пару

Стрес буває різних форм. Війна, терор, пандемія, зміна клімату, фінансові труднощі та проблеми на роботі — ось лише деякі з них. Попередні дослідження показують, що реакція на стрес визначається не лише індивідуальними факторами, але й факторами пари. Наприклад, спільна румінація, зараження стресом і взаємна ворожість.

отношения
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Тому конфліктні романтичні стосунки можуть викликати значний стрес. А у людей, вразливих до психічних розладів, дистрес у стосунках може викликати симптоми психічного здоров'я.

Успішне подолання стресу у стосунках

Як впоратися зі стресом у відносинах? Розвиваючи життєстійкість. Життєстійкість означає успішну адаптацію під час стресових або травматичних подій, збереження або швидке відновлення здорового функціонування.

"Щоб розвинути життєстійкість, першим кроком є відкрите та допитливе усвідомлення того, коли і в яких ситуаціях зазвичай виникає стрес і як він проявляється в організмі. Другий крок - розвинути незворушність. Для цього потрібно менше реагувати і більше приймати поточну ситуацію, емоції та себе. І приймати рішення з місця стабільності — на противагу місцю відрази або чіпляння", — йдеться в повідомленні. 

отношения
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Нарешті, третій крок — це гнучкість у прийнятті рішень. Це протилежність негнучкому подоланню — ригідному мисленню, поведінковому уникненню та примусу, що пов'язано з негативними наслідками для здоров'я (наприклад, психічними захворюваннями, високим рівнем кортизолу, низькою варіабельністю серцевого ритму).

Розвиток життєстійкості та її підтримка — це процес, який триває все життя. Хоча стратегії самодопомоги (наприклад, медитація усвідомленості, тренування біологічного зворотного зв'язку) можуть бути ефективними, іноді необхідна професійна допомога. Наприклад, ви, самостійно або разом з партнером, можете отримати користь від парної терапії, когнітивно-поведінкової терапії або терапії прийняття та прихильності.

Раніше ми писали, що тривожність впливає на набір ваги.

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