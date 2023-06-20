Як налагодити відносини з партнером

Нещасливі стосунки призводять до психічних розладів: пояснення експертів
Хоча романтичні стосунки можуть робити нас щасливими, вони також можуть бути джерелом стресу та конфліктів. Насправді, дистрес у стосунках є таким же сильним фактором, як і інші основні причини психічних захворювань.
Про це повідомив Psychology Today.
Доказова модель пов'язує дистрес у стосунках із психопатологією
У Сполучених Штатах кожна друга людина в певний момент свого життя відповідає критеріям психологічного розладу. Основною причиною психічних захворювань можуть бути труднощі з подоланням стресу та конфліктів у стосунках.
Хоча романтичні стосунки можуть забезпечити комфорт, безпеку, соціальну підтримку та стійкість, вони також можуть бути джерелом стресу, тривоги та депресії.
Чи спричиняє дистрес у стосунках психічні захворювання?
Дистрес у стосунках пов'язаний з низкою проблем психічного здоров'я:
- тривожні розлади;
- фобії;
- депресія;
- біполярний розлад;
- посттравматичний стресовий розлад;
- розлади харчової поведінки;
- розлади, пов'язані з вживанням алкоголю та психоактивних речовин.
"Якщо поглянути на це в перспективі, то кореляція між депресією та основними факторами ризику — статтю, освітою, расою, сімейним анамнезом і жорстоким поводженням у дитинстві — або подібна до зв'язку між депресією і подружнім дистрессом, або менша, ніж зв'язок між депресією і подружнім дистрессом", — йдеться в повідомленні.
Важливим питанням є те, чи стрес у стосунках спричиняє психічне захворювання, чи психічне захворювання спричиняє стрес у стосунках.
Попередні дослідження показують, що часто саме труднощі у стосунках призводять до проблем з психічним здоров'ям, а не навпаки. Наприклад, одне дослідження показало, що спочатку учасники незадовільних стосунків, які не мали депресії, майже втричі частіше страждали від депресії, ніж ті, хто мав щасливі стосунки.
Чому проблеми у стосунках пов'язані з психічним здоров'ям?
Гени та навколишнє середовище, ймовірно, сприяють як романтичним конфліктам, так і симптомам психічного здоров'я. Крім того, біологічний вплив на психічні захворювання може бути слабшим або сильнішим залежно від того, наскільки сильний дистрес і конфлікт ви відчуваєте у стосунках.
Іншими словами, модель "вразливість-стрес" (також відома як "діатез-стрес") може пояснити зв'язок між психічними захворюваннями і подружніми труднощами.
Модель "вразливість-стрес" припускає, що вплив зовнішніх стресових факторів — дискримінація, особиста хвороба або смерть у родині — навряд чи спричинить психічне захворювання за відсутності внутрішньої вразливості, такої як біологічні, когнітивні або емоційні фактори ризику (наприклад, певні гени, чутливість до тривоги).
Простіше кажучи, подружній дистрес може спровокувати розвиток психічного захворювання лише у тих, хто до нього схильний.
"Інша можливість полягає в тому, що люди у висококонфліктних стосунках менш схильні до використання адаптивних стратегій регуляції емоцій (наприклад, вирішення проблем, переоцінка, соціальна підтримка). Або більш схильні використовувати неадаптивні методи (наприклад, самозвинувачення, емоційне придушення, роздуми)", — додали дослідники.
Це важливо, оскільки труднощі з регуляцією емоцій пов'язані з підвищеним ризиком розвитку психопатології. Наприклад, відсутність соціальної підтримки з боку романтичного партнера може зробити людину більш вразливою до стресів у різних сферах, таких як робота, навчання та соціальне життя.
Стрес у стосунках і фактори, що впливають на пару
Стрес буває різних форм. Війна, терор, пандемія, зміна клімату, фінансові труднощі та проблеми на роботі — ось лише деякі з них. Попередні дослідження показують, що реакція на стрес визначається не лише індивідуальними факторами, але й факторами пари. Наприклад, спільна румінація, зараження стресом і взаємна ворожість.
Тому конфліктні романтичні стосунки можуть викликати значний стрес. А у людей, вразливих до психічних розладів, дистрес у стосунках може викликати симптоми психічного здоров'я.
Успішне подолання стресу у стосунках
Як впоратися зі стресом у відносинах? Розвиваючи життєстійкість. Життєстійкість означає успішну адаптацію під час стресових або травматичних подій, збереження або швидке відновлення здорового функціонування.
"Щоб розвинути життєстійкість, першим кроком є відкрите та допитливе усвідомлення того, коли і в яких ситуаціях зазвичай виникає стрес і як він проявляється в організмі. Другий крок - розвинути незворушність. Для цього потрібно менше реагувати і більше приймати поточну ситуацію, емоції та себе. І приймати рішення з місця стабільності — на противагу місцю відрази або чіпляння", — йдеться в повідомленні.
Нарешті, третій крок — це гнучкість у прийнятті рішень. Це протилежність негнучкому подоланню — ригідному мисленню, поведінковому уникненню та примусу, що пов'язано з негативними наслідками для здоров'я (наприклад, психічними захворюваннями, високим рівнем кортизолу, низькою варіабельністю серцевого ритму).
Розвиток життєстійкості та її підтримка — це процес, який триває все життя. Хоча стратегії самодопомоги (наприклад, медитація усвідомленості, тренування біологічного зворотного зв'язку) можуть бути ефективними, іноді необхідна професійна допомога. Наприклад, ви, самостійно або разом з партнером, можете отримати користь від парної терапії, когнітивно-поведінкової терапії або терапії прийняття та прихильності.
Раніше ми писали, що тривожність впливає на набір ваги.