Как наладить отношения с партнером

Отношения между женщиной и мужчиной. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Хотя романтические отношения могут сделать нас счастливыми, они также могут стать источником стресса и конфликтов. На самом деле дистресс в отношениях является таким же сильным фактором, как и другие основные причины психических заболеваний.

Об этом сообщил Psychology Today.

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В Соединенных Штатах каждый второй человек в определенный момент своей жизни отвечает критериям психологического расстройства. Основной причиной психических заболеваний могут быть трудности с преодолением стресса и конфликтов в отношениях.

Хотя романтические отношения могут обеспечить комфорт, безопасность, социальную поддержку и устойчивость, они также могут являться источником стресса, тревоги и депрессии.

Вызывает ли дистресс в отношениях психические заболевания?

Недоразумение в отношениях. Фото: Freepik

Дистресс в отношениях связан с рядом проблем психического здоровья:

тревожные расстройства;

фобии;

депрессия;

биполярное расстройство;

посттравматическое стрессовое расстройство;

расстройства пищевого поведения;

нарушения, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.

"Если взглянуть на это в перспективе, то корреляция между депрессией и основными факторами риска - статью, образованием, расой, семейным анамнезом и жестоким обращением в детстве - или похожа на связь между депрессией и супружеским дистрессом, или меньше, чем связь между депрессией и супружеским дистрессом", — говорится в сообщении.

Важным вопросом является то, стресс в отношениях вызывает психическое заболевание, или психическое заболевание вызывает стресс в отношениях.

Счастливые отношения. Фото: Freepik

Предыдущие исследования показывают, что часто именно трудности в отношениях приводят к проблемам с психическим здоровьем, а не наоборот. Например, одно исследование показало, что сначала участники неудовлетворительных отношений, не имевших депрессии, почти втрое чаще страдали от депрессии, чем те, кто имел счастливые отношения.

Почему проблемы в отношениях связаны с психическим здоровьем?

Гены и окружающая среда, по всей вероятности, способствуют как романтическим конфликтам, так и симптомам психического здоровья. Кроме того, биологическое влияние на психические заболевания может быть слабее или сильнее в зависимости от того, насколько сильный дистресс и конфликт вы испытываете в отношениях.

Иными словами, модель "уязвимость-стресс" (также известная как "диатез-стресс") может объяснить связь между психическими заболеваниями и супружескими трудностями.

Модель "уязвимость-стресс" предполагает, что влияние внешних стрессовых факторов — дискриминация, личная болезнь или смерть в семье — вряд ли повлечет за собой психическое заболевание при отсутствии внутренней уязвимости, такой как биологические, когнитивные или эмоциональные факторы риска (например, определенные гены, чувствительность к тревоги).

Счастливые отношения. Фото: Freepik

Проще говоря, супружеский дистресс может спровоцировать развитие психического заболевания только у тех, кто ему подвержен.

"Другая возможность заключается в том, что люди в высококонфликтных отношениях менее склонны к использованию адаптивных стратегий регуляции эмоций (например, решение проблем, переоценка, социальная поддержка). Или более склонны использовать неадаптивные методы (например, самообвинение, эмоциональное подавление, размышления)" — добавили исследователи.

Это важно, поскольку трудности с регуляцией эмоций связаны с повышенным риском развития психопатологии. Например, отсутствие социальной поддержки со стороны романтического партнера может сделать человека более уязвимым к стрессам в различных сферах, таких как работа, обучение и социальная жизнь.

Стресс в отношениях и факторы, влияющие на пару

Стресс бывает разных форм. Война, террор, пандемия, изменение климата, финансовые трудности и проблемы на работе — вот некоторые из них. Предыдущие исследования показывают, что реакция на стресс определяется не только индивидуальными факторами, но и факторами пара. Например, общая руминация, заражение стрессом и взаимная враждебность.

Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Поэтому конфликтные романтические отношения могут вызвать значительный стресс. А у людей, уязвимых к психическим расстройствам, дистресс в отношениях может вызвать симптомы психического здоровья.

Успешное преодоление стресса в отношениях

Как справиться со стрессом в отношениях? Развивая жизнестойкость. Жизнестойкость означает успешную адаптацию во время стрессовых или травматических событий, сохранение или быстрое восстановление здорового функционирования.

Чтобы развить жизнестойкость, первым шагом является открытое и любознательное осознание того, когда и в каких ситуациях обычно возникает стресс и как он проявляется в организме. Второй шаг - развить невозмутимость. Для этого нужно меньше реагировать и больше принимать текущую ситуацию, эмоции и себя. И принимать решения с места стабильности — в противоположность месту отвращения или придирания", — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Наконец, третий шаг – это гибкость в принятии решений. Это противоположность негибкому преодолению – ригидному мышлению, поведенческому избеганию и принуждению, что связано с негативными последствиями для здоровья (например, психическими заболеваниями, высоким уровнем кортизола, низкой вариабельностью сердечного ритма).

Развитие жизнестойкости и ее поддержка – это процесс, который длится всю жизнь. Хотя стратегии самопомощи (например, медитация осознанности, тренировки биологической обратной связи) могут быть эффективными, иногда необходима профессиональная помощь. Например, вы, самостоятельно или вместе с партнером, можете извлечь пользу из парной терапии, когнитивно-поведенческой терапии или терапии принятия и приверженности.

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