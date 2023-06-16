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Тривожність впливає на набір ваги: думка психолога

16 червня 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити, якщо при стресі хочеться їсти
Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Часто ми шукаємо заспокоєння в їжі, при цьому надаючи перевагу шкідливим або висококалорійним, але таким смачним продуктам. Це своэю чергою може призвести до надмірної ваги та інших проблем зі здоров’ям.

Про це повідомила психологиня Наталія Дувальчук

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"Чи помічали ви, в які моменти відчуваєте тривогу та стрес? Зазвичай це відбувається тоді, коли ви нічим не зайняті. Поки ви чимось зайняті чи щось робите, тривога не відчувається, не відчувається накопичена втома, стрес і дискомфорт. Але як тільки ви зупиняєтеся, у вас виникають ці стани", — повідомила психологиня.  

Вона додає, що такі стани найчастіше звичайно людині не подобаються, тому в такі моменти вона шукає легкий спосіб заспокоїти себе. 

Бажання уникнути стресу 

"Цієї миті, щоб цього стану не відчувати, люди дуже часто починають йти до холодильника. І це або така поведінка, коли людина нескінченно бігає від цукерки до цукерки, ще шматочок, весь час перебуває в такому русі. Або те саме компульсивне переїдання, коли людина так багато в собі їжі вже поклала, що настає стан оніміння, нічого не відчувається, або навпаки стає зле", — додала експертка. 

Тобто таким чином люди уникають цих станів, наче заїдаючи причину. Проте варто це розуміти, а від самого розуміння приходить і вирішення. 

Раніше ми писали, що психологи повідомили, що не так з людьми, які вірять у гороскопи. 

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