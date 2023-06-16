Що робити, якщо при стресі хочеться їсти

Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Часто ми шукаємо заспокоєння в їжі, при цьому надаючи перевагу шкідливим або висококалорійним, але таким смачним продуктам. Це своэю чергою може призвести до надмірної ваги та інших проблем зі здоров’ям.

Про це повідомила психологиня Наталія Дувальчук.

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"Чи помічали ви, в які моменти відчуваєте тривогу та стрес? Зазвичай це відбувається тоді, коли ви нічим не зайняті. Поки ви чимось зайняті чи щось робите, тривога не відчувається, не відчувається накопичена втома, стрес і дискомфорт. Але як тільки ви зупиняєтеся, у вас виникають ці стани", — повідомила психологиня.

Вона додає, що такі стани найчастіше звичайно людині не подобаються, тому в такі моменти вона шукає легкий спосіб заспокоїти себе.

Бажання уникнути стресу

"Цієї миті, щоб цього стану не відчувати, люди дуже часто починають йти до холодильника. І це або така поведінка, коли людина нескінченно бігає від цукерки до цукерки, ще шматочок, весь час перебуває в такому русі. Або те саме компульсивне переїдання, коли людина так багато в собі їжі вже поклала, що настає стан оніміння, нічого не відчувається, або навпаки стає зле", — додала експертка.

Тобто таким чином люди уникають цих станів, наче заїдаючи причину. Проте варто це розуміти, а від самого розуміння приходить і вирішення.

Раніше ми писали, що психологи повідомили, що не так з людьми, які вірять у гороскопи.