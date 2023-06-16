Что делать, если при стрессе хочется есть

Девушка возле холодильника. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Часто мы ищем успокоения в пище, при этом предпочитая вредные или высококалорийные, но такие вкусные продукты. Это, в свою очередь, может привести к чрезмерному весу и другим проблемам со здоровьем.

Об этом сообщила психолог Наталья Дувальчук.

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"Замечали ли вы, в какие моменты испытываете тревогу и стресс? Обычно это происходит тогда, когда вы ничем не заняты. Пока вы чем-то заняты или что-то делаете, тревога не чувствуется, не чувствуется накопившаяся усталость, стресс и дискомфорт. Но как только вы останавливаетесь, у вас возникают эти состояния", — сообщила психолог.

Она добавляет, что такие состояния чаще обычно человеку не нравятся, поэтому в такие моменты ищется легкий способ успокоить себя.

Желание избежать стресса

"Этот момент, чтобы этого состояния не чувствовать, люди очень часто начинают идти в холодильник. И это или такое поведение, когда человек бесконечно бегает от конфеты к конфете, еще кусочек, все время находится в таком движении. Или то самое компульсивное переедание, когда человек так много в себе пищи уже положил, что наступает состояние онемения, ничего не чувствуется, или наоборот становится плохо", — добавила эксперт.

То есть таким образом люди избегают этих состояний, словно заедая причину. Однако следует это понимать, а от самого понимания приходит и решение.

Ранее мы писали, что психологи сообщили, что не столько с людьми, которые верят в гороскопы.