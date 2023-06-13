Як швидко впоратися зі стресом

Жінка в стресі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли виникає стрес причиною якого є події, на які ми не може вплинути, важливо навчитися долати цей стрес. Приховування емоцій може негативно позначитися на нервовій системі у подальшому.

Про це розповіла психологиня Стелла Худжамова.

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"З вини абсолютних безумців і злодіїв сталася жахлива екологічна катастрофа. Тому я хочу піти не за планом, і поділитися інформацією з українцями, яким потрібно впоратися зі стресом прям тут і зараз. Одразу зауважу, що ця інформація не підходить для тих, хто знаходиться в зоні катастрофи. З цими людьми будуть працювати спеціалісти з ПТСР, це зовсім інший процес", — зауважила психологиня.

Експертка повідомляє, що наразі в багатьох українців можна виділити три емоції — це жах, злість і лють. Є ще інші, такі як приголомшення, журба, відраза, але вони другорядні.

"І от ці три емоції просто отруять вас зсередини, якщо не прожити їх правильно. Це страшна сила, яку ви не можете спрямувати на винуватця, але її потрібно кудись подіти. Тому ось вам короткий алгоритм, що ви можете зробити, щоб трансформувати ці емоції на користь собі та людству", — повідомила психологиня.

Експертка назвала алгоритми дій, для швидкої психологічної допомоги.

1. Допомагайте

Будь-яка негативна емоція потребує перш за все дій. І частіше за все - ці дії деструктивні. Коли боляче всередині, хочеться нести це в світ, руйнувати та завдавати болю у відповідь.

Смартфон у руках. Фото: Freepik

"Але в нашому випадку це не спрацює. Тому єдиний варіант — трансформувати енергію вашої люті на добрі дії. Як би це дивно не звучало. Спрямуйте всі свої сили на те, щоб допомогти постраждалим, як можете, донатами, репостами, наданням та пошуком прихистку, збором речей тощо", — повідомила психологиня.

2. Фізичне навантаження

Обов'язково знайдіть час на будь-яке фізичне навантаження. Якщо є сили, то активне тренування або біг, якщо немає, то хоча б прогулянка, дихальні вправи, йога. Спорт дуже гарно допомагає виводити стресові гормони.

Тренування вдома. Фото: Freepik

3. Рутині справи

"Знайдіть рутинні справи, які займуть ваші руки, але в яких не задіяна голова. Мозок буде керувати тілом і відволічіться від важких думок. Генеральне прибирання, миття вікон, розбір речей, документів, тощо. Беріться за те, до чого давно не доходили руки. Зараз саме час", — повідомила Стелла Худжамова.

Прибирання вдома. Фото: Freepik

4. Розмовляйте зі своїми близькими

Якщо ви не в терапії у психолога, вам все одно потрібно проговорити свої почуття. Спробуйте влаштувати сеанс сімейної групової терапії, поділіться переживаннями і підтримуйте одне одного.

Люди обіймаються. Фото: Freepik

"Але важливо це робити не словами: "ненавиджу", "хай вони всі зникнуть", "горіти їм в пеклі", і так далі. А говорити саме про те, що з вами відбувається: "мені боляче", "мені страшно", "я відчуваю власне безсилля". Так ви зможете донести ваші внутрішні переживання і розділити їх з близькими", — резюмувала експертка.

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