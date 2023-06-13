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Экстренная борьба с острым стрессом: советы психолога

13 июня 2023 23:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как быстро справиться со стрессом
Женщина в стрессе. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Когда возникает стресс, причиной которого являются события, на которые мы не может повлиять, важно научиться преодолевать этот стресс. Скрывание эмоций может отрицательно сказаться на нервной системе в дальнейшем.

Об этом рассказала психолог Стелла Худжамова.

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"По вине абсолютных безумцев и воров произошла ужасная экологическая катастрофа. Поэтому я хочу пойти не по плану, и поделиться информацией с украинцами, которым нужно справиться со стрессом прямо здесь и сейчас. Сразу замечу, что эта информация не подходит для тех, кто находится в зоне катастрофы. С этими людьми будут работать специалисты по ПТСР, это совсем другой процесс", — отметила психолог.

Эксперт сообщает, что сейчас у многих украинцев можно выделить три эмоции — это ужас, злость и ярость. Есть еще другие, такие как ошеломление, печаль, отвращение, но они второстепенны.

"И вот эти три эмоции просто отравят вас изнутри, если не прожить их правильно. Это страшная сила, которую вы не можете направить на виновника, но ее нужно куда-то девать. Поэтому вот вам краткий алгоритм, что вы можете сделать, чтобы трансформировать эти эмоции" на пользу себе и человечеству", — сообщила психолог.

Эксперт назвала алгоритмы действий для скорой психологической помощи.

1. Помогайте

Любая отрицательная эмоция требует прежде всего действий. И чаще всего — эти действия деструктивны. Когда больно внутри, хочется нести это в мир, разрушать и причинять ответные боли.

телефон
Смартфон в руках. Фото: Freepik

"Но в нашем случае это не сработает. Поэтому единственный вариант — трансформировать энергию вашей ярости в добрые действия. Как бы это ни странно ни звучало. Направьте все свои силы на то, чтобы помочь пострадавшим, как можете, донатами, репостами, предоставлением и поиском убежища, сбором вещей и т.д.", — сообщила психолог.

2. Физическая нагрузка

Обязательно найдите время на любую физическую нагрузку. Если есть силы, то активная тренировка или бег, если нет, то хотя бы прогулка, дыхательные упражнения, йога. Спорт очень хорошо помогает выводить стрессовые гормоны.

спорт
Тренировка дома. Фото: Freepik

3. Рутинные дела

"Найдите рутинные дела, которые займут ваши руки, но в которых не задействована голова. Мозг будет управлять телом и отвлекитесь от тяжелых мыслей. Генеральная уборка, мойка окон, разбор вещей, документов и т.д. Беритесь за то, до чего давно не доходили руки. Сейчас самое время", — сообщила Стелла Худжамова.

уборка
Уборка дома. Фото: Freepik

4. Разговаривайте со своими близкими

Если вы не в терапии у психолога, вам все равно нужно произнести свои чувства. Попытайтесь устроить сеанс семейной групповой терапии, поделитесь переживаниями и поддерживайте друг друга.

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Люди обнимаются. Фото: Freepik

"Но важно это делать не словами: "ненавижу", "пусть они все исчезнут", "гореть им в аду", и так далее. А говорить именно о том, что с вами происходит: "мне больно", "мне страшно", "я чувствую собственное бессилие". Так вы сможете донести ваши внутренние переживания и разделить их с близкими", — резюмировала эксперт.

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