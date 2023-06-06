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Як заспокоїтися за п’ять хвилин: техніка від психолога

6 червня 2023 10:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як подолати швидко стресс
Люди під час евакуації. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Під час напружених ситуацій людини важко опанувати свої емоції. Потрібно вчасно себе заспокоїти, щоб стрес чи паніка не опанували ситуацію над вашим емоційним станом. 

Про це повідомила психологиня Алла Рожкова

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Емоції під час напруження 

"Що відбувається на емоційному рівні під час стресу. Може бути роздратування, або тривога. Ця тривога запускає певну метушливість. Зверніть увагу на своє тіло. Що відбувається з ним в цей момент? Можливо у вас підняті плечі чи поверхневе дихання?", — повідомила психологиня. 

стресс
Людина відчуває стрес. Фото: Freepik

Експертка додає, що людина під час напруги або стресу може зовсім по іншому себе поводити. Тому важливо вчасно опанувати свій стрес. 

"Потрібно відслідкувати, що відбулося. Наприклад, сталася якась конфліктна ситуація, яка призвела до більшої напруги. Починають з'являтися думки, коли людина починає звинувачувати обставини або іншу людину", — додала Алла Рожкова. 

Що ж робити, якщо рівень напруги високий? В цей момент можна вплинути на свій стан. 

"Під час високої степені напруги буде корисна техніка подолання стресу. Головне — це дихання, коли ми робимо вправи на дихання. Ми можемо виділити собі п'ять хвилин та зробити сет з дихальних вправ, які будуть допомагати для подолання стресу", — сказала психологиня. 

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Чоловік відчуває напругу. Фото: Freepik

Техніка регуляції напруги:

  • зробіть вдох та видих (видих має бути довшим, ніж вдох); 
  • потрібно поставити таймер та дихати в такій техніці; 
  • якщо є можливість відійти від ситуації та прогулятися на свіжому повітрі; 
  • окрім дихання подумайте про свої думки навпаки, замість метушні прилягте або присядьте. 

Раніше ми писали про прості поради від лікарів, як не слід боротися зі стресом. Піклування про ментальне здоров’я допоможе залишатися стійкішим і зберегти сили для перемоги. Це допоможе подолати важкий період життя.

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