Как преодолеть быстро стресс

Люди во время эвакуации. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во время напряженных ситуаций человека трудно овладеть своими эмоциями. Нужно вовремя себя успокоить, чтобы стресс или паника не овладели ситуацией над вашим эмоциональным состоянием.

Об этом сообщила психолог Алла Рожкова.

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Эмоции во время напряжения

"Что происходит на эмоциональном уровне во время стресса. Может быть раздражение, или тревога. Эта тревога запускает определенную суетливость. Обратите внимание на свое тело. Что происходит с ним в этот момент? Возможно у вас подняты плечи или поверхностное дыхание?", — сообщила психолог.

Человек испытывает стресс. Фото: Freepik

Эксперт добавляет, что человек во время напряжения или стресса может совсем по другому себя вести. Поэтому важно вовремя овладеть своим стрессом.

"Нужно отследить, что произошло. Например, произошла какая-то конфликтная ситуация, которая привела к большему напряжению. Начинают появляться мнения, когда человек начинает обвинять обстоятельства или другого человека", — добавила Алла Рожкова.

Что же делать, если уровень напряжения высок? В этот момент можно повлиять на свое состояние.

"При высокой степени напряжения будет полезна техника преодоления стресса. Главное – это дыхание, когда мы делаем упражнения на дыхание. Мы можем выделить пять минут и сделать сет из дыхательных упражнений, которые будут помогать для преодоления стресса", — сказала психолог.

Мужчина испытывает напряжение. Фото: Freepik

Техника регуляции напряжения:

сделайте вдох и выдох (выдох должен быть длиннее вдоха);

нужно поставить таймер и дышать в такой технике;

если есть возможность уйти от ситуации и прогуляться на свежем воздухе;

кроме дыхания подумайте о своих мыслях наоборот, вместо возни прилягте или присядьте.

Раньше мы писали о простых советах от врачей, как не следует бороться со стрессом . Забота о ментальном здоровье поможет оставаться более устойчивой и сохранить силы для победы. Это поможет преодолеть трудный период жизни.