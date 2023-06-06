Що робити, якщо не виспався

Дівчина позіхає. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато українців не висипається, через постійні повітряні тривоги. Як же привести себе до ладу, якщо ніч була безсонна, а вдень потрібно працювати і займатися своїми справами.

Про це повідомила докторка Анастасія Белоус.

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"Дуже "мудра" порада — "Якщо є можливість, постарайтеся трохи подрімати". А якщо мені на роботу, на мамську зміну, вести дитину в сад і тд. У моєму випадку сну нема вже тиждень. Діти хворіють по черзі", — розповіла лікарка.

Основні лайфхаки

Дівчина тримає стакан води. Фото: Freepik

Вода

Перше, що потрібно зробити, це випити достатньо води, організм після безсонної ночі зневоднюється.

"Кава на жаль тут не зовсім ефективна. Бадьорить тільки перша чашка, а всі наступні тільки посилюють ситуацію і тебе все сильніше хилить до сну", — додала лікарка.

Фізичні вправи

Анастасія Белоус радить зробити розминку, достатньо буде 15 хвилин. Таким чином самопочуття покращиться.

Зелений чай

Лікарка радить замінити каву зеленим чаєм, проте й з ним не варто переборщувати.

Дівчина з кавою. Фото: Freepik

"Пийте зелений чай, кофеїну стільки ж, а бадьорості довше. Не більше двох чашок", — зазначила лікарка.

Яскраве світло

"Увімкніть яскраве денне світло. Якщо вам потрібно працювати за комп'ютером, потрібно підкрутити налаштування екрана яскравості", — порадила експертка.

Душ

Лікарка радить прийняти контрастний душ. Проте якщо ви не спали через похмілля, тоді такий душ протипоказаний, краще прийняти теплу ванну з поступовим охолодженням.

Дівчина позіхає в ліжку. Фото: Freepik

"Можна зробити скрабування тіла тонізуючими засобами. Кавовий, м'ятний скраб", — додала експертка.

Внаслідок відсутності сну відбувається гіперкомпенсація, і людина намагається отримати більше енергії з їжі, ніж їй насправді потрібна. Ймовірність переїдання велика.

"Не лайте себе. Але, знайте, якщо ви з'їли простих вуглеводів, буде сплеск глюкози з різким падінням, спати захочеться нестерпно. Тому краще їсти складні вуглеводи: каші, бутерброд з цільнозернового хліба", — пояснила Анастасія Белоус.

Дівчина в ліжку. Фото: Freepik

Якщо буде можливість на мікро сон, то скористайтеся 15-20 хв.

"Техніка: випиваєте чашку еспресо, з'їдаєте пару скибочок чорного шоколаду і відразу у ліжко або влаштуйтеся в офісному кріслі. Обов'язково завести будильник на 20 хвилин. Встигаєте прокинутися до глибокої фази сну і починає працювати кофеїн", — порадила лікарка.

Що полегшить бажання поспати:

використовуйте штучні сльози;

пожмуйте м'яту, почистіть зуби або випийте м'ятний чай;

розімніть стопи м'ячиком або руками, щоразу при сонливості робіть масаж;

зробіть самомасаж шийнокомірцевої зони.

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