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Як пережити день після безсонної ночі: поради лікаря

6 червня 2023 05:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити, якщо не виспався
Дівчина позіхає. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато українців не висипається, через постійні повітряні тривоги. Як же привести себе до ладу, якщо ніч була безсонна, а вдень потрібно працювати і займатися своїми справами. 

Про це повідомила докторка Анастасія Белоус

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"Дуже "мудра" порада — "Якщо є можливість, постарайтеся трохи подрімати". А якщо мені на роботу, на мамську зміну, вести дитину в сад і тд. У моєму випадку сну нема вже тиждень. Діти хворіють по черзі", — розповіла лікарка. 

Основні лайфхаки 

вода
Дівчина тримає стакан води. Фото: Freepik

Вода 

Перше, що потрібно зробити, це випити достатньо води, організм після безсонної ночі зневоднюється.

"Кава на жаль тут не зовсім ефективна. Бадьорить тільки перша чашка, а всі наступні тільки посилюють ситуацію і тебе все сильніше хилить до сну", — додала лікарка. 

Фізичні вправи 

Анастасія Белоус радить зробити розминку, достатньо буде 15 хвилин. Таким чином самопочуття покращиться. 

Зелений чай

Лікарка радить замінити каву зеленим чаєм, проте й з ним не варто переборщувати.

кофе
Дівчина з кавою. Фото: Freepik

"Пийте зелений чай, кофеїну стільки ж, а бадьорості довше. Не більше двох чашок", — зазначила лікарка. 

Яскраве світло 

"Увімкніть яскраве денне світло. Якщо вам потрібно працювати за комп'ютером, потрібно підкрутити налаштування екрана яскравості", — порадила експертка. 

Душ 

Лікарка радить прийняти контрастний душ. Проте якщо ви не спали через похмілля, тоді такий душ протипоказаний, краще прийняти теплу ванну з поступовим охолодженням.

спать
Дівчина позіхає в ліжку. Фото: Freepik

"Можна зробити скрабування тіла тонізуючими засобами. Кавовий, м'ятний скраб", — додала експертка. 

Внаслідок відсутності сну відбувається гіперкомпенсація, і людина намагається отримати більше енергії з їжі, ніж їй насправді потрібна. Ймовірність переїдання велика. 

"Не лайте себе. Але, знайте, якщо ви з'їли простих вуглеводів, буде сплеск глюкози з різким падінням, спати захочеться нестерпно. Тому краще їсти складні вуглеводи: каші, бутерброд з цільнозернового хліба", — пояснила Анастасія Белоус. 

спать
Дівчина в ліжку. Фото: Freepik

Якщо буде можливість на мікро сон, то скористайтеся 15-20 хв.

"Техніка: випиваєте чашку еспресо, з'їдаєте пару скибочок чорного шоколаду і відразу у ліжко або влаштуйтеся в офісному кріслі. Обов'язково завести будильник на 20 хвилин. Встигаєте прокинутися до глибокої фази сну і починає працювати кофеїн", — порадила лікарка. 

Що полегшить бажання поспати: 

  • використовуйте штучні сльози;
  • пожмуйте м'яту, почистіть зуби або випийте м'ятний чай;
  • розімніть стопи м'ячиком або руками, щоразу при сонливості робіть масаж;
  • зробіть самомасаж шийнокомірцевої зони.

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