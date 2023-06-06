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Как пережить день после бессонной ночи: советы врача

6 июня 2023 05:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать, если не выспался
Девушка зевает. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие украинцы не высыпаются, из-за постоянных воздушных тревог. Как же привести себя в порядок, если ночь была бессонной, а днем нужно работать и заниматься своими делами.

Об этом сообщила доктор Анастасия Белоус.

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"Очень "мудрый" совет  "Если есть возможность, постарайтесь немного вздремнуть". А если мне на работу, на мамскую смену, вести ребенка в сад и тд. В моем случае сна нет уже неделю. Дети болеют по очереди",  рассказала врач.

Основные лайфхаки

вода
Девушка держит стакан воды. Фото: Freepik

Вода

Первое, что нужно сделать, это выпить достаточно воды, организм после бессонной ночи обезвоживается.

"Кофе к сожалению здесь не совсем эффективен. Бодрит только первая чашка, а все последующие только усугубляют ситуацию и тебя все сильнее клонит ко сну", — добавила врач.

Физические упражнения

Анастасия Белоус советует разминать, достаточно будет 15 минут. Таким образом, самочувствие улучшится.

Зеленый чай

Врач советует заменить кофе зеленым чаем, однако и с ним не стоит перебирать.

кофе
Девушка с кофе. Фото: Freepik

"Пейте зеленый чай, кофеина столько же, а бодрости дольше. Не больше двух чашек", — отметила врач.

Яркий свет

"Включите яркий дневной свет. Если вам нужно работать за компьютером, нужно подкрутить настройки экрана яркости", — посоветовала эксперт.

Душ

Врач советует принять контрастный душ. Однако если вы не спали из-за похмелья, тогда такой душ противопоказан, лучше принять тёплую ванну с постепенным охлаждением.

спать
Девушка зевает в постели. Фото: Freepik

"Можно сделать скраб тела тонизирующими средствами. Кофейный, мятный скраб", — добавила эксперт.

В результате отсутствия сна происходит гиперкомпенсация, и человек пытается получить больше энергии из пищи, чем ему действительно нужен. Вероятность переедания велика.

"Не ругайте себя. Но, знайте, если вы съели простых углеводов, будет всплеск глюкозы с резким падением, спать захочется невыносимо. Поэтому лучше есть сложные углеводы: каши, бутерброд из цельнозернового хлеба",  пояснила Анастасия Белоус.

спать
Девушка в постели. Фото: Freepik

Если представится возможность на микро сон, то воспользуйтесь 15-20 мин.

"Техника: выпиваете чашку эспрессо, съедаете пару ломтиков черного шоколада и сразу в постель или устроитесь в офисном кресле. Обязательно завести будильник на 20 минут. Успеваете проснуться в глубокую фазу сна и начинает работать кофеин",  посоветовала врач.

Что облегчит желание поспать:

  • используйте искусственные слезы;
  • пожмите мяту, почистите зубы или выпейте мятный чай;
  • разомните стопы мячиком или руками, каждый раз при сонливости делайте массаж;
  • сделайте самомассаж шейноворотничковой зоны.

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