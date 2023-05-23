Як зміцнити імунітет

Дівчина з кавуном. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Хоч ідея "підвищення імунітету" звучить привабливо, однак не має наукового обґрунтування. Людський організм — це цілісна біологічна система, яка здатна до саморегуляції та самооновлення. А імунітет — це система, яка не здатна функціонувати окремо від усього організму.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Перше, що слід переглянути, аби зміцнити імунітет, це наші щоденні звички. Найпершим і найважливішим кроком до підвищення імунітету та профілактикою ряду захворювань є здоровий спосіб життя. Це найкраще, що ви можете зробити, аби зберегти свою імунну систему сильною і здоровою", — повідомили медики.

Не паліть

Згідно з даними ВООЗ, близько половини курців помирає від хвороб, спричинених тютюновим димом.

Дівчина з фруктами. Фото: Freepik

"Лише в Україні тютюнопаління забирає 130 тисяч життів на рік, тоді як від наслідків пасивного куріння гине 13 тисяч українців", — повідомили лікарі.

Збалансоване харчування

Медики зазначають, що вживання великої кількості овочів та фруктів дійсно вкрай важливе.

Овочі в раціоні. Фото: Freepik

"Фрукти та овочі є важливими джерелами вітамінів та мінералів. Необхідно прагнути їсти п'ять порцій фруктів та овочів кожен день (400-600 грам)", — пояснили лікарі.

Фізична активність

Фізична активність покращує самопочуття, підвищує задоволеність життям, дозволяє покращити сон і впоратися зі стресами.

Заняття спортом. Фото: Freepik

Підтримка здорової ваги

Надмірна вага та ожиріння — це глобальна й комплексна проблема громадського здоров’я, яка може призводити до скорочення тривалості життя і є фактором ризику низки хронічних захворювань, включно із серцево-судинними, цукровим діабетом 2 типу, щонайменше 12 видів раку, захворювань печінки й органів дихання, а також може впливати на психічне здоров’я.

Струнке тіло. Фото: Freepik

Щеплення

"Саме щеплення найбільше допомагають імунізації. Вони стимулюють імунну відповідь, необхідну для подолання інфекційного збудника або його токсинів", — зауважили медики.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Відмова від алкоголю

Алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, яка контролює думки, змінює роботу мозку, що призводить до виснаження у ньому хімічних речовин, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. У результаті ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію.

Жінка з чаєм. Фото: Freepik

Здоровий сон

"Через повномасштабне вторгнення та постійний терор росії мати якісний сон досить важко, але сон залишається базовою потребою людини, як і їжа та вода. Надзвичайно важливо спати регулярно та мінімум 7 годин на добу", — написали в ЦГЗ.

Здоровий сон. Фото: Freepik

Якщо ви не маєте змоги спати 7 годин протягом ночі намагайтесь надолужити сон одразу, щойно з'явиться можливість.

Уникайте стресів

"Знаємо, що сьогодні це звучить майже нереально, проте не забувайте про дрібниці, які покращують ваш настрій. Використовуйте кожну можливість, щоб отримати позитивні емоції", — нагадали лікарі.

Людина медитує. Фото: Freepik

Якщо навіть дотримуючись усіх цих порад ви почуваєтесь ослаблено та пригнічено — зверніться до сімейного лікаря. Імунітет можна і потрібно підтримувати в хорошій формі і не забувайте.

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