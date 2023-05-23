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Медики назвали привычки, убивающие иммунитет

23 мая 2023 11:11
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как укрепить иммунитет
Девушка с арбузом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Хотя идея "повышение иммунитета" звучит привлекательно, но не имеет научного обоснования. Человеческий организм — это целостная биологическая система, способная к саморегуляции и самообновлению. А иммунитет — это система, которая не способна функционировать отдельно от всего организма.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Первое, что следует пересмотреть, чтобы укрепить иммунитет, это наши ежедневные привычки. Самым первым и важнейшим шагом к повышению иммунитета и профилактикой ряда заболеваний является здоровый образ жизни. Это лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить свою иммунную систему сильной и здоровой", – сообщили медики.

Не курите

Согласно данным ВОЗ, около половины курильщиков умирает от болезней, вызванных табачным дымом.

Девушка с фруктами. Фото: Freepik

"Только в Украине курение уносит 130 тысяч жизней в год, тогда как от последствий пассивного курения погибает 13 тысяч украинцев", — сообщили врачи.

Сбалансированное питание

Медики отмечают, что употребление большого количества овощей и фруктов действительно очень важно.

Овощи в рационе. Фото: Freepik

"Фрукты и овощи - важные источники витаминов и минералов. Необходимо стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день (400-600 грамм)", — пояснили врачи.

Физическая активность

Физическая активность улучшает самочувствие, повышает удовлетворенность жизнью, позволяет улучшить сон и справиться со стрессами.

Занятие спортом. Фото: Freepik

Поддержка здорового веса

Избыточный вес и ожирение — это глобальная и комплексная проблема общественного здоровья, которая может приводить к сокращению продолжительности жизни и является фактором риска ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, сахарный диабет 2 типа, по меньшей мере 12 видов рака, заболевания печени и органов. дыхание, а также может оказывать влияние на психическое здоровье.

Стройное тело. Фото: Freepik

Прививка

"Самые прививки больше всего помогают иммунизации. Они стимулируют иммунный ответ, необходимый для преодоления инфекционного возбудителя или его токсинов", — отметили медики.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Отказ от алкоголя

Алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, которая контролирует мысли, изменяет работу мозга, что приводит к истощению в нем химических веществ, помогающих уменьшить тревожность естественным путем. В результате мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.

Женщина с чаем. Фото: Freepik

Здоровый сон

"Из-за полномасштабного вторжения и постоянного террора россии иметь качественный сон достаточно тяжело, но сон остается базовой потребностью человека, как и еда и вода. Очень важно спать регулярно и минимум 7 часов в сутки", — написали в ЦОЗ.

Здоровый сон. Фото: Freepik

Если вы не можете спать 7 часов в течение ночи, старайтесь наверстать сон сразу, как только появится возможность.

Избегайте стрессов

"Знаем, что сегодня это звучит почти нереально, однако не забывайте о мелочах, которые улучшают ваше настроение. Используйте каждую возможность, чтобы получить положительные эмоции", — напомнили врачи.

Человек медитирует. Фото: Freepik

Если даже следуя всем этим советам, вы чувствуете себя ослабленно и подавленно — обратитесь к семейному врачу. Иммунитет можно и нужно поддерживать в хорошей форме и не забывайте.

Раньше мы писали о "пяти китах", на которых держится здоровье и правила врачей.

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