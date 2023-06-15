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Психологи повідомили, що не так з людьми, які вірять у гороскопи

15 червня 2023 22:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Гороскопи, передбачення та ворожіння впливають на людей
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Дослідження показують, що люди знаходять особистий сенс у загальних прогнозах. Багато хто схильні знаходити значення у загальних прогнозах майбутнього або оцінках особистості.

Про це повідомив Psychology Today.

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Дослідники порівнюють гороскопи з печивом з передбаченнями. Найімовірніше, передбачення печива з передбаченнями може бути цікавим, але абсолютно безглуздим. Чому ж тоді люди приписують значення тому, чого там просто немає? Погляд на типову мудрість печива може дати деякі відповіді.

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Печиво з передбаченням. Фото: Freepik

Ефект Барнума

Дивовижна сила печива з передбаченнями є прикладом так званого ефекту Барнума — психологічного явища, що описує схильність людей знаходити особистий сенс у загальних оцінках особистості або прогнозах свого майбутнього. 

"Ефект був названий психологами Снайдером і Шенкелем на честь П. Т. Барнума, історичної постаті, яку ви, можливо, пам'ятаєте з популярного фільму 2017 року "Найвеличніший шоумен". Барнум прославився, побудувавши надзвичайно успішну циркову імперію, чия широка пропозиція варіювалася від акваріумів до воскових фігур і оперних вистав, забезпечуючи таким чином розваги на будь-який смак", — йдеться в повідомленні. 

астрология
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Психологічні дослідження показують, що ефект Барнума стосується всіх видів ворожіння, а також особистісних тестів, які дають нечіткі або загальні описи характеру людини. Дійсно, низка факторів, ймовірно, ще більше посилює ефект Барнума.

Персоналізація

Сприйняття прогнозованої долі або оцінки особистості можна підвищити, просто зазначивши, що повідомлення або заява "для вас". Просте припущення, що прогноз стосується конкретної людини, а не широкої громадськості, змушує людей більше вірити в нього.

Позитивність

Дослідження показують, що позитивні прогнози майбутнього або позитивні описи рис особистості сприймаються легше, ніж негативні. Зрештою, людям подобається вірити, що їхнє майбутнє виглядає світлим!

Статус месенджера

Дослідження показують, що має значення, хто надає прогноз або оцінку особистості. Люди, як правило, більше довіряють тим, хто має вищий статус або кращу репутацію. Наприклад, прогнозам відомого астролога можуть вірити охочіше, ніж онлайн-гороскопам без імені автора.

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Карти таро. Фото: Freepik

Особистість людини

Деякі дані свідчать про те, що вразливість людей до ефекту Барнума визначається їхніми особистісними рисами. Наприклад, люди з екстернальним локусом контролю або вищою потребою у схваленні з боку інших можуть бути більш схильні приймати розпливчасті особистісні оцінки або прогнози свого майбутнього.

Як боротися з ефектом Барнума

Чи читали ви коли-небудь сторінки гороскопів у газетах чи журналах? І чи буває так, що ви приділяєте занадто багато уваги вмісту печива з передбаченнями після китайського обіду? 

"Ефекту Барнума піддається будь-хто, адже це частина нашої людської природи — шукати сенс у розпливчастих прогнозах і твердженнях. Щоб мінімізувати свою вразливість до фальшивих ворожок, спробуйте згадати про силу ефекту Барнума і зверніть увагу на будь-які фактори, які можуть його посилити", — йдеться в повідомленні. 

луна
Фази місяця. Фото: Pexels

Чи не є повідомлення надто позитивним? Чи може на вас надмірно вплинути ваше уявлення про статус посланця? Так чи інакше, можливо, варто сприймати наступне повідомлення від печива з передбаченнями з дрібкою солі.

Раніше ми писали, що психіатр повідомив, чи потрібно приймати ліки від тиску при панічній атаці. 

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