Що таке ЛСД та галюценагенні гриби

Ілюстративне зображення. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Депресія — одна з найпоширеніших проблем психічного здоров'я, з якою стикаються люди, і іноді лікарі лікують її симптоми за допомогою ліків. Один із фармацевтичних шляхів, який вивчають науковці, — використання психоделіків, таких як ЛСД і псилоцин, для лікування депресії.

Про це повідомив Medical News Today.

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Психоделіки можуть викликати галюцинації, що може бути проблематичним, оскільки вони можуть сприяти психозу або поставити когось у небезпечну ситуацію. У новому дослідженні, проведеному у Фінляндії, вчені виявили, що механізм, який викликає ефект антидепресантів, відрізняється від механізму, який викликає галюцинації. Хоча існує багато антидепресантів, які лікарі призначають для лікування клінічної депресії, не всі реагують на них.

"Підібрати правильні ліки та дозу може бути складно, а іноді люди просто погано реагують на типові антидепресанти, такі як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) та інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (СІЗЗСН)", — йдеться в повідомленні.

Хімічна формула ЛСД. Фото: Вікіпедія

Ця проблема змусила дослідників шукати альтернативні способи лікування депресії, і одним з напрямків, який вони вивчають, є психоделіки. Деякі психоделіки можуть полегшити симптоми депресії, але вони також можуть викликати галюцинації.

У дослідженні, проведеному під керівництвом дослідників з Гельсінського університету у Фінляндії, вчені вивчали спосіб отримати користь від психоделіків без галюцинацій. Дослідження опубліковане в журналі Nature NeuroscienceTrusted Source.

Галюцинації

Психоделіки можуть бути ефективними у лікуванні депресії, особливо депресії, яка не піддається лікуванню іншими засобами.

"Однак застереження полягає в тому, що психоделіки, такі як ЛСД і гриби, можуть викликати у людей галюцинації, що не є ідеальним варіантом, оскільки це потенційно може спровокувати психоз і небезпечну поведінку. Це спонукало дослідників у цьому дослідженні вивчити механізми, які надають психоделікам як антидепресивний, так і галюциногенний ефект, щоб побачити, чи можна заблокувати останній", — повідомили вчені.

Галюцинагенні гриби. Фото: Pexels

За словами авторів, завдяки попередньому дослідженню Trusted Source вони дізналися, що антидепресанти флуоксетин і кетамін "діють шляхом зв'язування з TrkBTrusted Source, рецептором нейротрофічного фактору головного мозку (BDNF)".

Це сприяє нейропластичності та антидепресивній реакції, а Національні інститути здоров'я США зазначають, що нейропластичність — "це процес, який включає в себе адаптивні структурні та функціональні зміни мозку".

Спори грибів. Фото: Pexels

"[BDNF] і його рецептор TrkB (нейротрофічна рецепторна тирозинкіназа, Ntrk2) є центральними медіаторами пластичності і терапевтичної дії антидепресантів", — зазначили автори.

Випробування психоделіків на мишах

Наступним етапом дослідницького проекту було з'ясувати, як миші реагують на ЛСД і чи можуть вони блокувати галюцинації у мишей.

Дослідники зробили це, навчивши мишей боятися ударів струмом по ногах — вони використовували цей підхід для вимірювання симптомів депресії. Після цього вчені розділили мишей на контрольну та основну групи.

Різні види таблеток. Фото: Freepik

Автори дослідження розповіли, що давали дослідній групі ЛСД разом з блокатором серотоніну 2А — щоб потенційно заблокувати галюциногенні ефекти, а потім спробували повернути навчених мишей до того, щоб вони не боялися ударів струмом ноги.

З цього експерименту вчені дізналися дві речі: По-перше, миші на ЛСД краще, ніж контрольна група, долали реакцію страху. По-друге, шлях галюциногенного ефекту відрізняється від антидепрессивного.

Майбутнє психоделічних препаратів

Це дослідження показує, що психоделіки сприяють нейропластичності і що цього ефекту можна досягти без галюцинацій.

Оскільки дослідники дізналися, що механізми, які допомагають при депресії та викликають галюцинації, є окремими, вони відкрили новий шлях для роботи над створенням антидепресанту на основі психоделіків без побічних ефектів.

Ілюстративне зображення. Фото: Pexels

Крім того, оскільки психоделіки виявилися набагато сильнішими за протестовані антидепресанти, психоделіки можуть одного дня стати майбутнім лікуванням депресії, стійкої до антидепресантів.

"Діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД) і псилоцин безпосередньо зв'язуються з TrkB з афінністю, в 1000 разів вищою, ніж у інших антидепресантів", — зазначають автори.

Доктор Келлі обговорив "ретельний дизайн і контроль" як сильні сторони дослідження і з нетерпінням чекає на майбутнє використання психоделіків у лікуванні депресії.

"Ми тільки починаємо розгадувати складні механізми та шляхи, що лежать в основі психотерапевтичних ефектів психоделічних ліків. Це також підвищує ймовірність того, що можуть бути розроблені нові психоделічні сполуки, позбавлені галюциногенних ефектів, які забезпечать безпечний і тривалий антидепресивний ефект або інші позитивні психологічні переваги", — сказав доктор Деніел Ф. Келлі.

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