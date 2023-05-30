Чому відиляється кортизол

Жінка відчуває стрес. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Хоч кортизол й вважається гормоном стресу, проте його ключова роль в тому, що допомогти організму відновитися після стресу. Тож вчені вважають, що кортизол необхідний для хорошо настрою.

Про це повідомив Psychology Today.

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Кортизол — це гормон стресу, який допомагає відновитися після стресу

Більшість людей ототожнюють гормон кортизол з переживанням стресу. Кортизол виділяється у відповідь на стрес, але що, якщо я скажу вам, що він допомагає почуватися краще після стресу? Прийом певної дози кортизолу насправді може зменшити негативні наслідки стресу.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Ці висновки суперечать нашим очікуванням, але надають важливу інформацію про те, як взаємодіють стрес і кортизол.

"Дозвольте мені відступити на хвилину і пояснити часовий хід двох систем реагування на стрес. Під час стресу першою реагує симпатична нервова система. Це призводить до класичної реакції "бий або тікай". З надниркових залоз виділяється адреналін. Серце починає калатати, а дихання прискорюється, і все це для того, щоб отримати енергію, необхідну для швидкої реакції на стрес", — повідомив доктор філософії Тоні В. Б'юкенен.

Наступною системою, яка реагує на стрес, є гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова вісь. Це система, яка в кінцевому підсумку призводить до вивільнення кортизолу. Важливо, що ця система працює значно повільніше, ніж симпатична нервова система. У той час як симпатична нервова система реагує протягом мілісекунд, вісь ВНС реагує протягом декількох хвилин.

Від початку стресу до піку реакції кортизолу може пройти близько 10 хвилин. У швидкій стресовій ситуації кортизол може навіть не вивільнятися, поки ситуація не закінчиться.

Що ж робить кортизол, якщо він навіть не досягає свого піку, поки стрес не закінчиться?

Однією з його основних функцій є допомога у відновленні після стресу. У нашій еволюційній історії стрес, швидше за все, пов'язаний з травмою. Підвищений рівень кортизолу може допомогти у відновленні після таких травм.

"У наш час стрес, швидше за все, призводить до ураження самолюбства, а не до реальних синців. Інтригуюча лінія досліджень показує, що кортизол може допомогти при травмах его", — додав доктор філософії Тоні В. Б'юкенен.

Жінка відчуває стрес. Фото: Freepik

У лабораторному дослідженні, присвяченому вивченню реакції на стрес, люди, які демонстрували більшу реакцію кортизолу на стрес, мали менш негативний настрій, ніж ті, хто демонстрував меншу реакцію кортизолу. В іншому дослідженні люди, які отримували дозу кортизолу перед стресом, також демонстрували менш негативний настрій, ніж ті, хто отримував плацебо. Ці результати свідчать про те, що кортизол має буферний вплив на настрій. Він допомагає тримати наш негативний настрій під контролем у відповідь на стрес.

Чому так відбувається?

Крім того, що кортизол готує нас до реагування на стресові ситуації, наша фізіологія стресу (особливо кортизол) допомагає нам оговтатися від наслідків стресу. Це стосується тіла, де кортизол допомагає зменшити запалення. Це також стосується мозку, де кортизол приєднується до специфічних рецепторів, що відповідають за настрій, і допомагає нам повернутися до емоційного стану, який був до стресу.

Спокійний стан. Фото: Freepik

Клінічні дослідження використовують ці висновки для вивчення впливу кортизолу на симптоми таких розладів, як фобії та ПТСР.

"В одному чудовому дослідженні на людях із соціальною фобією вивчався вплив одноразової дози кортизону (синтетичної версії кортизолу) на реакцію страху на соціальний стресор. Результати показали, що кортизон зменшив кількість повідомлень про страх і знизив частоту серцевих скорочень під час соціального стресу порівняно з плацебо", — сказав доктор філософії Тоні В. Б'юкенен.

Цей дивовижний вплив кортизолу на настрій є чудовим прикладом "мудрості тіла". Гормон, що виділяється у відповідь на стрес, в кінцевому підсумку працює на відновлення пошкоджень, завданих стресом, як у свідомості, так і в тілі. Однак цей баланс, яким керує наша стресова система, є хитким.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Хронічний стрес може перевантажити систему, що призведе до погіршення психічного та фізичного здоров'я. Як завжди, ключовим моментом є збереження балансу.

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