Що відбувається з мозком при депресивних розладах

Депресивний розлад. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

На жаль депресивні розлади тягнуть за собою зміни, які відбуваються в мозку. При цьому спеціальна терапія допомагає примусово навчитися мислити раціонально.

Про це повідомила психотерапевтка, психіатриня Ярослава Марункевич.

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Лікарка пояснює, що в нашому мозку є дві мережі, одна працює за замовчуванням, а інша при когнітивному контролі.

Психічний розлад. Фото: Freepik

"Мережа, яка працює по замовчуванню, коли ми нічого не робимо: мріємо, щось пригадуємо, думаємо про себе, розслаблено мислимо. Вона представлена такими структурами мозку, як: мигдалевидне тіло, гіпокамп, медіальна префронтальна кора", — пояснила психотерапевтка.

Мережа ж когнітивного контролю, яка вмикається, коли потрібно вирішити якусь задачу і прийняти рішення.

"Також вона відповідає за увагу та оперативну памʼять. Вона представлена такими структурами мозку, як: дорсолатеральна префронтальна кора", — додала лікарка.

Інформаційне зображення. Фото: Ярослава Марункевич.

В нормі в мозку є такий "тумблер" (передня підколінна звивина), який вимикає мережу, яка працює по замовчуванню і вмикає мережу когнітивного контролю, коли виникає якась тривожна чи негативна думка, проблема, яку необхідно вирішити.

"А у людей з тривожно-депресивними розладами цей "тумблер" зламаний, і тому тривожні та негативні думки циркулюють по колу (румінації), тому що не вмикається мережа когнітивного контролю і мозок не може сам раціоналізувати ці думки", — пояснила Ярослава Марункевич.

Крім того, виникають порушення памʼяті та уваги, оскільки ця мережа відповідає ще й за ці функції.

Апатичний стан. Фото: Freepik

"Тому, крім фармтерапії, тут ще добре працює когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), так як дозволяє примусово навчитися мислити раціонально", ​​— резюмувала психотерапевтка.

Раніше ми писали, що психіатриня пояснила, що таке розлад дефіциту уваги. Трапляється так, що люди при зниженні концентрації уваги можуть вважати, що в них діагноз, який називається — розладом дефіциту уваги та гіперактивності.