Що таке РДУГ

Психіатриня пояснила, що таке розлад дефіциту уваги
Трапляється так, що люди при зниженні концентрації уваги можуть вважати, що в них діагноз, який називається — розладом дефіциту уваги та гіперактивності. Проте не всі дефіцити уваги є РДУГ, а діагноз встановлюється лише лікарем психіатром.
Про це повідомила неврологиня, психіатриня Вікторія Малиш.
Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) — це нейробіологічний синдром, що характеризується порушеннями здатності концентрувати увагу, гіперактивністю, та імпульсивністю. РДУГ діагностується психіатром.
Отже прояви цього розладу можна поділити на три групи:
- пов’язані з гіперактивністю,
- прояви пов’язані з імпульсивністю,
- прояви пов’язані з проблемами дефіциту уваги.
"Частіше за все РДУГ діагностується у дитячому віці, але за даними зібраними у Сполучених Штатах Америки приблизно у 85% дітей, у яких було діагностовано РДУГ, прояви зберігаються і в дорослому віці", — повідомила лікарка.
Отже прояви РДУГ з віком змінюються, але діти його не "переростають". І якщо додати до цього кількість дорослих, у яких вперше діагностується в дорослому віці, то легко побачити, чому тема проявів РДУГ у дорослих є важливою.
"Інколи встановити діагноз складно через те, що кілька нейропсихіатричних розладів, спричинених вживанням психоактивних речовин, а також медичних і фізичних розладів поділяють певні ознаки та симптоми РДУГ", — пояснила психіатриня.
Категорії, в яких найчастіше спостерігається перехрещення симптомів:
- тривожні розлади та розлади настрою;
- розлади особистості;
- розлади, спричинені вживанням речовин;
- неврологічні розлади;
- соматичні захворювання;
- психосоціальний вплив чи вплив середовища.
Оскільки ці стани можуть імітувати або співвиникати разом з РДУГ, варто врахувати всі особливості і за потреби діагностувати ці розлади окремо, адже кожен діагноз може вимагати специфічного лікування.
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