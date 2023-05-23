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Психіатриня пояснила, що таке розлад дефіциту уваги

23 травня 2023 06:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке РДУГ
Психічний розлад. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Трапляється так, що люди при зниженні концентрації уваги можуть вважати, що в них діагноз, який називається — розладом дефіциту уваги та гіперактивності. Проте не всі дефіцити уваги є РДУГ, а діагноз встановлюється лише лікарем психіатром

Про це повідомила неврологиня, психіатриня Вікторія Малиш.

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Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) — це нейробіологічний синдром, що характеризується порушеннями здатності концентрувати увагу, гіперактивністю, та імпульсивністю. РДУГ діагностується психіатром.

Психічні порушення. Фото: Freepik

Отже прояви цього розладу можна поділити на три групи:

  • пов’язані з гіперактивністю,
  • прояви пов’язані з імпульсивністю,
  • прояви пов’язані з проблемами дефіциту уваги.

"Частіше за все РДУГ діагностується у дитячому віці, але за даними зібраними у Сполучених Штатах Америки приблизно у 85%  дітей, у яких було діагностовано РДУГ, прояви зберігаються і в дорослому віці", — повідомила лікарка. 

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Отже прояви РДУГ з віком змінюються, але діти його не "переростають". І якщо додати до цього кількість дорослих, у яких вперше діагностується в дорослому віці, то легко побачити, чому тема проявів РДУГ у дорослих є важливою.

"Інколи встановити діагноз складно через те, що кілька нейропсихіатричних розладів, спричинених вживанням психоактивних речовин, а також медичних і фізичних розладів поділяють певні ознаки та симптоми РДУГ", — пояснила психіатриня. 

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Категорії, в яких найчастіше спостерігається перехрещення симптомів:

  • тривожні розлади та розлади настрою;
  • розлади особистості;
  • розлади, спричинені вживанням речовин;
  • неврологічні розлади;
  • соматичні захворювання;
  • психосоціальний вплив чи вплив середовища.

Оскільки ці стани можуть імітувати або співвиникати разом з РДУГ, варто врахувати всі особливості і за потреби діагностувати ці розлади окремо, адже кожен діагноз може вимагати специфічного лікування.

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