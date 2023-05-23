Что такое СДВГ

Психическое расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Случается так, что люди при снижении концентрации внимания могут считать, что у них диагноз, который называется синдромом расстройством дефицита внимания и гиперактивности. Однако не все дефициты внимания — СДВГ, а диагноз устанавливается только врачом психиатром.

Об этом сообщила невролог, психиатр Виктория Малыш.

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это нейробиологический синдром, характеризующийся нарушениями концентрации внимания, гиперактивностью и импульсивностью. СДВГ диагностируется психиатром.

Психические нарушения. Фото: Freepik

Следовательно, проявления этого расстройства можно разделить на три группы:

связанные с гиперактивностью,

проявления связаны с импульсивностью,

Проявления связаны с проблемами дефицита внимания.

"Чаще всего СДВГ диагностируется в детском возрасте, но по данным собранным в Соединенных Штатах Америки примерно у 85% детей, у которых было диагностировано СДВГ, проявления сохраняются и во взрослом возрасте", — сообщила врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Так что проявления СДВГ с возрастом изменяются, но дети его не "перерастают". И если добавить к этому количество взрослых, у которых впервые диагностируется во взрослом возрасте, то легко увидеть, почему тема проявлений СДВГ у взрослых важна.

"Иногда установить диагноз сложно из-за того, что несколько нейропсихиатрических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, а также медицинских и физических расстройств разделяют определенные признаки и симптомы СДВГ", — сказала психиатр.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Категории, в которых чаще всего наблюдается перекрещение симптомов:

тревожные расстройства и расстройства настроения;

расстройства личности;

расстройства, вызванные употреблением веществ;

неврологические расстройства;

соматические заболевания;

психосоциальное влияние или влияние среды.

Поскольку эти состояния могут имитировать или возникать вместе с СДВГ, следует учесть все особенности и при необходимости диагностировать эти расстройства отдельно, ведь каждый диагноз может требовать специфического лечения.

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