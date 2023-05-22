Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Що робить алкоголь з мозком, якщо пити його при стресі: думка лікаря arrow

Що робить алкоголь з мозком, якщо пити його при стресі: думка лікаря

22 травня 2023 11:04
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Скільки алкоголю потрібно випити при стресі?
Людина з алкоголем. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей звикли при стресі пити алкоголь, мовляв він розслабляє та заспокоює. Проте це велика омана, насправді же він наносить велику шкоду організму, навіть більшу, ніж наркотичні речовини. 

Про це повідомив доктор Євген Шагов.

Читайте також:

Наскільки шкідливий алкоголь? 

"Ви приймаєте ЛСД чи гриби при стресі? Дико та шкідливо скажете? А навіщо ви тоді виваєте алкоголь? Він майже у 2,6 разів шкідливіший за кокаїн та майже в 10 разів більш небезпечний для вас та оточуючих. ніж ЛСД чи гриби. Це не заклик переходити на заборонені речовини, це є застереження", — повідомив лікар. 

Жінка з вином. Фото: Freepik

Чому вживати алкоголь при стресі небезпечно 

"Вживати алкоголь для релаксу — неефективно та загрозливо. Алкоголь руйнує клітини мозку та підвищує ризики захворювання Альцейгемера. Алкоголь не знижує рівень кортизолу (гормон стресу), а просто "вимикає" мозок", — зауважив Євген Шагов. 

Жінка тримає келих. Фото: Freepik

До того же на думку лікаря, вживання алкоголя занурює організм в стан, який більше схожий на втрату свідомості. 

"Це більше схоже на втрату свідомості, аніж відпочинок. І головне, це не вирішує причину проблеми — вашу нездатність витримувати стрес. Краще приведіть в порядок гормони та наладьте режим", — резюмував лікар. 

Раніше ми писали, що вчений розповів, від якого алкоголю сильніше похмілля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB