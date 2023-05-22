Скільки алкоголю потрібно випити при стресі?

Людина з алкоголем. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей звикли при стресі пити алкоголь, мовляв він розслабляє та заспокоює. Проте це велика омана, насправді же він наносить велику шкоду організму, навіть більшу, ніж наркотичні речовини.

Про це повідомив доктор Євген Шагов.

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Наскільки шкідливий алкоголь?

"Ви приймаєте ЛСД чи гриби при стресі? Дико та шкідливо скажете? А навіщо ви тоді виваєте алкоголь? Він майже у 2,6 разів шкідливіший за кокаїн та майже в 10 разів більш небезпечний для вас та оточуючих. ніж ЛСД чи гриби. Це не заклик переходити на заборонені речовини, це є застереження", — повідомив лікар.

Жінка з вином. Фото: Freepik

Чому вживати алкоголь при стресі небезпечно

"Вживати алкоголь для релаксу — неефективно та загрозливо. Алкоголь руйнує клітини мозку та підвищує ризики захворювання Альцейгемера. Алкоголь не знижує рівень кортизолу (гормон стресу), а просто "вимикає" мозок", — зауважив Євген Шагов.

Жінка тримає келих. Фото: Freepik

До того же на думку лікаря, вживання алкоголя занурює організм в стан, який більше схожий на втрату свідомості.

"Це більше схоже на втрату свідомості, аніж відпочинок. І головне, це не вирішує причину проблеми — вашу нездатність витримувати стрес. Краще приведіть в порядок гормони та наладьте режим", — резюмував лікар.

Раніше ми писали, що вчений розповів, від якого алкоголю сильніше похмілля.