Чому з'являється похмілля?

Людина обирає алкоголь. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Від будь-якому алкоголю може бути похмільний синдром, все як завжди залежить від кількості. Проте від деякого алкоголю похмілля буде не таке сильне.

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

Читайте також:

"Від якого алкоголю в нас більше похмілля, а від якого менше? Є наукове дослідження про це. Вважається, що алкогольні продукти, в яких більше конгрентів, тобто речовин, які є додаткові до основного компоненту до етілового спирту і як від цього залежить кількість та тяжкість нашого похмілля", — повідомив вчений.

Бармен готує напій. Фото: Pexels

Щоб не заплутатися в видах алкогольних напоїв краще запам'ятати та діяти за принципом — обирати алкоголь, який найменше забарвлений, навіть у випадку, коли це натуральне червоне вино.

"Найбільше всього похмілля у людей, які вживають бренді, червоне вино, ром, віскі, а менше від білого вина, джину, горілки, пива та звичайного етанолу, який розчинений у звичайному фруктовому соку", — сказав Олександр Коляда.

Чоловік і жінка п'ють алкоголь. Фото: Pexels

Тобто якщо у звичайну горілку додати будь-який сік — ризик сильного похмілля знижується.

"Тоже звертайте увагу на це та не робіть собі зайвої шкоди. Використайте ці поради наступного разу, коли підете в магазин чи бар", — резюмував вчений.

Раніше ми писали, чим краще закушувати, щоб не було похмілля.