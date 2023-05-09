Чому з'являється похмілля?

Вчений розповів, від якого алкоголю сильніше похмілля
Від будь-якому алкоголю може бути похмільний синдром, все як завжди залежить від кількості. Проте від деякого алкоголю похмілля буде не таке сильне.
Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.
"Від якого алкоголю в нас більше похмілля, а від якого менше? Є наукове дослідження про це. Вважається, що алкогольні продукти, в яких більше конгрентів, тобто речовин, які є додаткові до основного компоненту до етілового спирту і як від цього залежить кількість та тяжкість нашого похмілля", — повідомив вчений.
Щоб не заплутатися в видах алкогольних напоїв краще запам'ятати та діяти за принципом — обирати алкоголь, який найменше забарвлений, навіть у випадку, коли це натуральне червоне вино.
"Найбільше всього похмілля у людей, які вживають бренді, червоне вино, ром, віскі, а менше від білого вина, джину, горілки, пива та звичайного етанолу, який розчинений у звичайному фруктовому соку", — сказав Олександр Коляда.
Тобто якщо у звичайну горілку додати будь-який сік — ризик сильного похмілля знижується.
"Тоже звертайте увагу на це та не робіть собі зайвої шкоди. Використайте ці поради наступного разу, коли підете в магазин чи бар", — резюмував вчений.
Раніше ми писали, чим краще закушувати, щоб не було похмілля.