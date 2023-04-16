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Не паскою, а ковбаскою: чим краще закушувати, щоб не було похмілля після свят

16 квітня 2023 11:35
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі
5 порад, як випивати, щоб не було похмілля після свят
Святковий кошик до Великодня: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі

У Великдень закінчується Великий піст. Традиційно в цей день українці готують смачні страви та рясно накривають стіл. Також прийнято випивати посвячений у церкві Кагор та інші міцні напої, тож важливо дотримуватися правил, які допоможуть почуватися краще.  

Новини.LIVE зібрали для вас корисні рекомендації. 

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Не поспішати випивати

Нагадаємо, що чим швидше пити будь-який алкоголь, навіть той, який здається не міцним, тим вище концентрація алкоголю. Тож сп'яніння буде відчуватися скоріше. Краще сповільнювати пиття до 1 напою на годину.

Традиційні страви до Великодня: Фото Google

Пити більше води та не закушувати солодким

Під час застілля, де крім алкоголю є й різноманітні страви, краще загадати про звичайну воду, і періодично робити хоча б кілька ковтків. Також уникайте солодких напоїв, особливо в тандемі з міцними напоями. Закушувати також краще м'ясними чи жирними стравами, та уникати солодкого. Дуже солоні страви можуть викликати спрагу, в такому випадку краще не втамовувати її вином, навіть легким. 

Святковий стіл з вином та смаколиками: Фото Google

Щільно поїсти перед вживанням алкоголю  

Перед тим, як пити алкоголь, варто з’їсти щось ситне та жирне — тоді алкоголь буде всмоктуватися повільніше.

Домашні м'ясні страви, ковбаса: Фото Google

Не відразу лягати спати

Після свята той, хто випивав, буде спати не так міцно, як зазвичай. Це тому, що тілу потрібно відновитись після дії алкоголю. Коли людина випиває алкоголь, це гальмує вироблення глютаміну. Глютамін — це один із природних стимуляторів організму, тож потім організм намагається заповнити дефіцит глютаміну тим, що він виробляє його більше, ніж потрібно. Підвищення рівня глютаміну стимулює мозок, поки людина намагається спати. Через підвищений виробіток речовини людина не може зануритися в глибокий сон. В основному, ви погано почуваєтеся вранці саме через відсутність глибокого сну.

Як полегшити похмілля, якщо воно вже настало 

На жаль, немає препаратів чи продуктів, які запобігають похміллю. Але можна його полегшити.

Можна прийняти нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен, щоб зняти головний біль. Важливо! Не приймайте парацетамол, його не можна поєднувати з алкоголем, оскільки він дуже навантажує печінку та може спричинити серйозні побічні ефекти: температуру, озноб, біль або набряк суглобів, слабкість, висип.

Пити більше води

Вода допоможе впоратися зі зневодненням. Якщо у вас печія, можете випити антацидні засоби, щоб позбутися її.

Потрібно більше відпочивати

Похмілля, як і нетверезий стан, небезпечне. Не варто планувати на ранок відповідальні заходи чи, наприклад, вести машину. Інтоксикація від алкоголю впливає те, як мозок функціонує. Також це негативно впливає на уважність та пам’ять. Згідно з одним дослідженням, у стані похмілля негативний вплив алкоголю на пам’ять і уважність може зберігатися.

Крашені яєчка після Великодня стануть у нагоді

Фарбовані яйця до Великодня: Фото Google

До речі американське співтовариство хіміків рекомендує їсти яйця, оскільки вони містять L-цистеїн. Ця речовина допомагає розщеплювати метаболіти алкоголю, що залишилися, — ацетальдегіди. Також рекомендується їсти банани, які заповнюють дефіцит магнію.

Раніше ми писали, що у ПЦУ розказали, чи треба святити алкоголь

Також ми повідомляли про страви, які можна приготувати з варених яєць до Великодня.

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