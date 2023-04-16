5 советов, как выпивать, чтобы не было похмелья после праздников

Пасхальная праздничная корзина: Фото Google

В Пасху заканчивается Великий пост. Традиционно в этот день украинцы готовят вкусные блюда и обильно накрывают стол. Также принято выпивать посвященный в церкви Кагор и другие крепкие напитки, поэтому важно соблюдать правила, которые помогут чувствовать себя лучше.

Новини.LIVE собрали для вас полезные рекомендации.

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Не спешить выпивать

Напомним, что чем быстрее пить любой алкоголь, даже тот, который кажется не крепким, тем выше концентрация алкоголя. Так что опьянение будет ощущаться скорее. Лучше замедлять питье до 1 напитка в час.

Традиционные блюда к Пасхе: Фото Google

Пить больше воды и не закусывать сладким

Во время застолья, где кроме алкоголя есть и разнообразные блюда, лучше вспомнить об обычной воде и периодически делать хотя бы несколько глотков. Также избегайте сладких напитков, особенно в тандеме с крепкими напитками. Закусывать также лучше мясными или жирными блюдами и избегать сладкого. Очень соленые блюда могут вызвать жажду, в таком случае лучше не утолять ее вином, даже лёгким.

Праздничный стол с вином и закусками: Фото Google

Плотно поесть перед употреблением алкоголя

Прежде чем пить алкоголь, стоит съесть что-то сытное и жирное — тогда алкоголь будет всасываться медленнее.

Домашние мясные блюда, колбаса: Фото Google

Не сразу ложиться спать

После праздника выпивающий будет спать не так крепко, как обычно. Это потому, что телу нужно восстановиться после алкоголя. Когда человек пьет алкоголь, это тормозит выработку глутамина. Глютамин — это один из естественных стимуляторов организма, поэтому организм пытается восполнить дефицит глутамин тем, что он производит его больше, чем нужно. Повышение уровня глутамина стимулирует мозг, пока человек пытается спать. Из-за повышенной выработки вещества человек не может погрузиться в глубокий сон. В основном, вы плохо чувствуете себя утром именно из-за отсутствия глубокого сна.

Как облегчить похмелье, если оно уже наступило

К сожалению, нет препаратов или продуктов, которые предотвращают похмелье. Но можно его облегчить.

Можно принять противовоспалительные нестероидные средства, например, ибупрофен, чтобы снять головную боль. Важно! Не принимайте парацетамол, его нельзя сочетать с алкоголем, поскольку он очень нагружает печень и может вызвать серьезные побочные эффекты: температуру, озноб, боль или отек суставов, слабость, сыпь.

Пить больше воды

Вода поможет справиться с обезвоживанием. Если у вас изжога, можете выпить антацидные средства, чтобы избавиться от нее.

Больше отдыхать

Похмелье, как и нетрезвое состояние, небезопасно. Не стоит планировать на утро ответственные меры или, к примеру, вести машину. Интоксикация от алкоголя влияет на то, как мозг функционирует. Это также негативно влияет на внимательность и память. Согласно одному исследованию, в состоянии похмелья отрицательное влияние алкоголя на память и внимательность может сохраняться.

Крашеные яйца после Пасхи пригодятся

Крашеные яйца к Пасхе: Фото Google

Кстати, американское сообщество химиков рекомендует есть яйца, поскольку они содержат L-цистеин. Это вещество помогает расщеплять оставшиеся метаболиты алкоголя — ацетальдегиды. Также рекомендуется есть бананы, восполняющие дефицит магния.

Ранее мы писали, что в УПЦ рассказали, нужно ли святить алкоголь.

Также мы сообщали о блюдах, которые можно приготовить из вареных яиц к Пасхе.