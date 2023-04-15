Щоб не нашкодити здоров'ю з "Великого посту" потрібно виходити поступово

Дієтологиня розповіла 5 правил, яких потрібно дотримуватись, щоб правильно "вийти з посту"
Наближається одне з великих свят — Великдень. Багато хто з українців дотримується "Великого поста" з якого важливо виходити правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. Дієтологиня розповіла про головні принципи збалансованого харчування після свят.
Про це повідомила лікар — гастроентеролог, дієтолог, членкиня Асоціації дієтологів України Юлія Зубок.
Дієтологиня звернула увагу на 5 принципів, які допоможуть "вийти з посту" без шкоди для здоров’я.
1. Поступовість
Дієтологиня повідомила, що через обмеження тваринного білка в раціоні, кількість ферментів, що синтезується підшлунковою залозою зменшувалась відповідно до харчування, якого дотримувалася людина.
"Аби адаптувати ферментні системи, поступово додавайте джерела тваринного білка в раціон: яйця, молочний білок, надавайте перевагу нежирним сортам м’яса (риба, птиця) та обмежуйте жирні — свинина", — зауважила Юлія Зубок.
2. Дозованість
Лікарка рекомендує кожного нового дня додавати до джерел рослинного білка 1-2 джерела тваринного білка, порції при цьому повинні бути невеликими.
"Також, піст передбачає обмеження насиченого жиру, що є активним стимулятором скорочення жовчного міхура і виділення жовчі. Тому, яєчний жовток, сало, кисло-молочний/твердий сир, вершкове масло, сметану вживайте – дозовано. Особливо, це актуально для пацієнтів із жовчно-кам’яною хворобою, панкреатитом, аби не спровокувати загострення", — додала Юлія Зубок.
Намагайтесь уникати переїдання, що може викликати важкість у животі, надлишкове здуття, зміну випорожнень.
3. Різноманіття і збалансованість
Перехід до звичного раціону через тарілку здорового харчування, включаючи: білкові продукти, складні вуглеводи (коренеплоди: картопля, морква, моряк; крупи; бобові), клітковину (овочі/зелень, фрукти/ягоди) та дозовано додавайте жири. Приклад на зображенні (канадська тарілка здорового харчування).
4. Режим харчування
Юлія Зубок нагадала, що також важливо намагатися не проводити весь день за святковим столом. Прийом їжі, далі чистий проміжок з фізичною активністю і спілкуванням поза межами столу, зокрема, аби не стимулювати переїдання. Пам’ятайте про питний режим.
5. Приготування їжі
Надавайте перевагу печеним, вареним, тушкованим стравам, обмежуйте смажені, копчені.
"Загалом веганський раціон пов’язаний з виникненням дефіцитів, зокрема заліза, кальцію, цинку, йоду, вітаміну В12 і Д. Але, якщо Ви формували свою тарілку збалансовано та різноманітно, то короткотривалий піст з високою ймовірністю не призвів до дефіцитів", — вважає дієтологиня.
Проте, якщо Ви "заходили" в піст з дефіцитами чи маєте хронічні хвороби травної/ендокринної системи, то варто звернутись до лікаря аби виключити можливі дефіцити та вчасно компенсувати їх.
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