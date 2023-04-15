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Дієтологиня розповіла 5 правил, яких потрібно дотримуватись, щоб правильно "вийти з посту"

15 квітня 2023 13:33
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі
Щоб не нашкодити здоров'ю з "Великого посту" потрібно виходити поступово
Святковий стіл до Великодня. Фото ілюстративне: Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі

Наближається одне з великих свят — Великдень. Багато хто з українців дотримується "Великого поста" з якого важливо виходити правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. Дієтологиня розповіла про головні принципи збалансованого харчування після свят. 

Про це повідомила лікар — гастроентеролог, дієтолог, членкиня Асоціації дієтологів України Юлія Зубок.

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Дієтологиня звернула увагу на 5 принципів, які допоможуть  "вийти з посту" без шкоди для здоров’я.

1. Поступовість

Дієтологиня повідомила, що через обмеження тваринного білка в раціоні, кількість ферментів, що синтезується підшлунковою залозою зменшувалась відповідно до харчування, якого дотримувалася людина.

Страви на святковий стіл. Фото ілюстративне: Google

"Аби адаптувати ферментні системи, поступово додавайте джерела тваринного білка в раціон: яйця, молочний білок, надавайте перевагу нежирним сортам м’яса (риба, птиця) та обмежуйте жирні — свинина", — зауважила Юлія Зубок. 

2. Дозованість

Лікарка рекомендує кожного нового дня додавати до джерел рослинного білка 1-2 джерела тваринного білка, порції при цьому повинні бути невеликими.

Дієта після свят. Фото ілюстративне: Google

"Також, піст передбачає обмеження насиченого жиру, що є активним стимулятором скорочення жовчного міхура і виділення жовчі. Тому, яєчний жовток, сало, кисло-молочний/твердий сир, вершкове масло, сметану вживайте – дозовано. Особливо, це актуально для пацієнтів із жовчно-кам’яною хворобою, панкреатитом, аби не спровокувати загострення", — додала Юлія Зубок.

Намагайтесь уникати переїдання, що може викликати важкість у животі, надлишкове здуття, зміну випорожнень.

3. Різноманіття і збалансованість

Перехід до звичного раціону через тарілку здорового харчування, включаючи: білкові продукти, складні вуглеводи (коренеплоди: картопля, морква, моряк; крупи; бобові), клітковину (овочі/зелень, фрукти/ягоди) та дозовано додавайте жири. Приклад на зображенні (канадська тарілка здорового харчування).

Канадська тарілка здорового харчування. Фото ілюстративне: Google

4. Режим харчування

Юлія Зубок нагадала, що також важливо намагатися не проводити весь день за святковим столом. Прийом їжі, далі чистий проміжок з фізичною активністю і спілкуванням поза межами столу, зокрема, аби не стимулювати переїдання. Пам’ятайте про питний режим.

Питний режим. Фото ілюстративне: Google

5. Приготування їжі

Надавайте перевагу печеним, вареним, тушкованим стравам, обмежуйте смажені, копчені.

"Загалом веганський раціон пов’язаний з виникненням дефіцитів, зокрема заліза, кальцію, цинку, йоду, вітаміну В12 і Д. Але, якщо Ви формували свою тарілку збалансовано та різноманітно, то короткотривалий піст з високою ймовірністю не призвів до дефіцитів", — вважає дієтологиня. 

Проте, якщо Ви "заходили" в піст з дефіцитами чи маєте хронічні хвороби травної/ендокринної системи, то варто звернутись до лікаря аби виключити можливі дефіцити та вчасно компенсувати їх.

Раніше ми писали, що у ПЦУ розказали, чи треба святити алкоголь

Також ми повідомляли про страви, які можна приготувати з варених яєць до Великодня.

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