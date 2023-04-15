Чтобы не навредить здоровью с "Великого поста" нужно выходить постепенно

Диетолог сообщила 5 правил, которые необходимо соблюдать, чтобы правильно "выйти из поста"
Приближается один из великих праздников — Пасха. Многие из украинцев придерживаются "большого поста", из которого важно правильно выходить, чтобы не навредить их здоровью. Диетолог рассказала об основных принципах сбалансированного питания после праздников.
Об этом сообщила врач — гастроэнтеролог, диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Юлия Зубок.
1. Постепенность
Диетолог сообщила, что из-за ограничения животного белка в рационе, количество ферментов, синтезируемых поджелудочной железой, уменьшалось в соответствии с питанием, которого придерживался человек.
"Чтобы адаптировать ферментные системы, постепенно добавляйте источники животного белка в рацион: яйца, молочный белок, предпочитайте нежирные сорта мяса (рыба, птица) и ограничивайте жирные - свинина", — отметила Юлия Зубок.
2. Дозированность
Врач рекомендует каждый новый день добавлять к источникам растительного белка 1-2 источника животного белка, порции при этом должны быть небольшими.
"Также пост предусматривает ограничение насыщенного жира, что является активным стимулятором сокращения желчного пузыря и выделения желчи. Поэтому яичный желток, сало, кисло-молочный/твердый сыр, сливочное масло, сметану употребляйте — дозировано. Особенно это актуально для пациентов с желчно-каменной болезнью, панкреатитом, чтобы не спровоцировать обострение", — добавила Юлия Зубок.
Старайтесь избегать переедания, что может вызвать тяжесть в животе, избыточное вздутие, смену стула.
3. Разнообразие и сбалансированность
Переход к привычному рациону через тарелку здорового питания, включая белковые продукты, сложные углеводы (корнеплоды: картофель, морковь, моряк; крупы; бобовые), клетчатку (овощи/зелень, фрукты/ягоды) и дозированно добавляйте жиры. Пример на картинке (канадская тарелка здорового питания).
4. Режим питания
Юлия Зубок напомнила, что также важно стараться не проводить весь день за праздничным столом. Прием пищи, далее чистый промежуток с физической активностью и общением вне стола, в частности, чтобы не стимулировать переедание. Помните о питьевом режиме.
5. Приготовление еды
Предпочитайте печеные, вареные, тушеные блюда, ограничивайте жареные, копченые.
"В целом веганский рацион связан с возникновением дефицитов, в частности железа, кальция, цинка, йода, витамина В12 и Д. Но если Вы формировали свою тарелку сбалансированно и разнообразно, то кратковременный пост с высокой вероятностью не привел к дефицитам", — считает диетолог.
Однако, если вы "заходили" в пост с дефицитами или хронические болезни пищеварительной/эндокринной системы, то следует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные дефициты и своевременно компенсировать их.
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