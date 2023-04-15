Чтобы не навредить здоровью с "Великого поста" нужно выходить постепенно

Праздничный стол к Пасхе. Фото иллюстративное: Google

Приближается один из великих праздников — Пасха. Многие из украинцев придерживаются "большого поста", из которого важно правильно выходить, чтобы не навредить их здоровью. Диетолог рассказала об основных принципах сбалансированного питания после праздников.

Об этом сообщила врач — гастроэнтеролог, диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Юлия Зубок.

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1. Постепенность

Диетолог сообщила, что из-за ограничения животного белка в рационе, количество ферментов, синтезируемых поджелудочной железой, уменьшалось в соответствии с питанием, которого придерживался человек.

Блюда на праздничном столе. Фото иллюстративное: Google

"Чтобы адаптировать ферментные системы, постепенно добавляйте источники животного белка в рацион: яйца, молочный белок, предпочитайте нежирные сорта мяса (рыба, птица) и ограничивайте жирные - свинина", — отметила Юлия Зубок.

2. Дозированность

Врач рекомендует каждый новый день добавлять к источникам растительного белка 1-2 источника животного белка, порции при этом должны быть небольшими.

Диета после праздников. Фото иллюстративное: Google

"Также пост предусматривает ограничение насыщенного жира, что является активным стимулятором сокращения желчного пузыря и выделения желчи. Поэтому яичный желток, сало, кисло-молочный/твердый сыр, сливочное масло, сметану употребляйте — дозировано. Особенно это актуально для пациентов с желчно-каменной болезнью, панкреатитом, чтобы не спровоцировать обострение", — добавила Юлия Зубок.

Старайтесь избегать переедания, что может вызвать тяжесть в животе, избыточное вздутие, смену стула.

3. Разнообразие и сбалансированность

Переход к привычному рациону через тарелку здорового питания, включая белковые продукты, сложные углеводы (корнеплоды: картофель, морковь, моряк; крупы; бобовые), клетчатку (овощи/зелень, фрукты/ягоды) и дозированно добавляйте жиры. Пример на картинке (канадская тарелка здорового питания).

Канадская тарелка здорового питания. Фото иллюстративное: Google

4. Режим питания

Юлия Зубок напомнила, что также важно стараться не проводить весь день за праздничным столом. Прием пищи, далее чистый промежуток с физической активностью и общением вне стола, в частности, чтобы не стимулировать переедание. Помните о питьевом режиме.

Питьевой режим. Фото иллюстративное: Google

5. Приготовление еды

Предпочитайте печеные, вареные, тушеные блюда, ограничивайте жареные, копченые.

"В целом веганский рацион связан с возникновением дефицитов, в частности железа, кальция, цинка, йода, витамина В12 и Д. Но если Вы формировали свою тарелку сбалансированно и разнообразно, то кратковременный пост с высокой вероятностью не привел к дефицитам", — считает диетолог.

Однако, если вы "заходили" в пост с дефицитами или хронические болезни пищеварительной/эндокринной системы, то следует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные дефициты и своевременно компенсировать их.

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