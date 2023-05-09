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Ученый рассказал, от какого алкоголя сильнее похмелья

9 мая 2023 13:08
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему появляется похмелье?
Человек выбирает алкоголь. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

От любого алкоголя может быть похмельный синдром, все, как всегда, зависит от количества. Однако от некоторого алкоголя похмелье будет не настолько сильным.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"От какого алкоголя у нас больше похмелья, а от какого меньше? Есть научное исследование об этом. Считается, что алкогольные продукты, в которых больше конгрентов, то есть веществ, дополнительных к основному компоненту к этиловому спирту и как от этого зависит количество и тяжесть нашего похмелья", — сообщил ученый.

Бармен готовит напиток. Фото: Pexels

Чтобы не запутаться в видах алкогольных напитков лучше запомнить и действовать по принципу — выбирать наименее окрашенный алкоголь, даже в случае, когда это натуральное красное вино.

"Больше всего похмелья у людей, которые употребляют бренди, красное вино, ром, виски, а меньше белого вина, джина, водки, пива и обычного этанола, который растворен в обычном фруктовом соке", — сказал Александр Коляда.

Мужчина и женщина пьют алкоголь. Фото: Pexels

То есть, если в обычную водку добавить любой сок — риск сильного похмелья снижается.

"Итак, обращайте внимание на это и не делайте себе лишнего вреда. Используйте эти советы в следующий раз, когда отправитесь в магазин или бар", — резюмировал ученый.

Раньше мы писали, чем лучше закусывать, чтобы не было похмелья.

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