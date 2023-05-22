Сколько алкоголя нужно выпить при стрессе?

Человек с алкоголем. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие привыкли при стрессе пить алкоголь, мол он расслабляет и успокаивает. Однако это большое заблуждение, на самом же деле он наносит большой вред организму, даже больший, чем наркотические вещества.

Об этом сообщил доктор Евгений Шагов.

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"Вы принимаете ЛСД или грибы при стрессе? Дико и вредно скажете? А зачем вы тогда вываете алкоголь? Он почти в 2,6 раз вреднее кокаина и почти в 10 раз опаснее для вас и окружающих. чем ЛСД или грибы. Это не призыв переходить на запрещенные вещества, это оговорка", — сообщил врач.

Женщина с вином. Фото: Freepik

Почему употреблять алкоголь при стрессе опасно

"Употреблять алкоголь для релакса - неэффективно и угрожающе. Алкоголь разрушает клетки мозга и повышает риски заболевания Альцейгемера. Алкоголь не снижает уровень кортизола (гормон стресса), а просто "выключает" мозг", — отметил Евгений Шагов.

Женщина, держа бокал. Фото: Freepik

К тому же, по мнению врача, употребление алкоголя погружает организм в состояние, которое больше похоже на потерю сознания.

"Это больше похоже на потерю сознания, чем отдых. И главное, это не решает причину проблемы - вашу неспособность выдерживать стресс. Лучше приведите в порядок гормоны и настройте режим", — резюмировал врач.

Ранее мы писали, что ученый рассказал, от какого алкоголя сильнее похмелья.