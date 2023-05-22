Сколько алкоголя нужно выпить при стрессе?

Что делает алкоголь с мозгом, если пить его при стрессе: мнение врача
Многие привыкли при стрессе пить алкоголь, мол он расслабляет и успокаивает. Однако это большое заблуждение, на самом же деле он наносит большой вред организму, даже больший, чем наркотические вещества.
Об этом сообщил доктор Евгений Шагов.
Насколько вреден алкоголь?
"Вы принимаете ЛСД или грибы при стрессе? Дико и вредно скажете? А зачем вы тогда вываете алкоголь? Он почти в 2,6 раз вреднее кокаина и почти в 10 раз опаснее для вас и окружающих. чем ЛСД или грибы. Это не призыв переходить на запрещенные вещества, это оговорка", — сообщил врач.
Почему употреблять алкоголь при стрессе опасно
"Употреблять алкоголь для релакса - неэффективно и угрожающе. Алкоголь разрушает клетки мозга и повышает риски заболевания Альцейгемера. Алкоголь не снижает уровень кортизола (гормон стресса), а просто "выключает" мозг", — отметил Евгений Шагов.
К тому же, по мнению врача, употребление алкоголя погружает организм в состояние, которое больше похоже на потерю сознания.
"Это больше похоже на потерю сознания, чем отдых. И главное, это не решает причину проблемы - вашу неспособность выдерживать стресс. Лучше приведите в порядок гормоны и настройте режим", — резюмировал врач.
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