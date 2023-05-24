Что происходит с мозгом при депрессивных расстройствах

Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

К сожалению депрессивные расстройства влекут изменения, происходящие в мозгу. При этом специальная терапия помогает принудительно научиться рационально мыслить.

Об этом сообщила психотерапевт, психиатр Ярослава Марункевич.

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Психическое расстройство. Фото: Freepik

"Сеть, которая работает по умолчанию, когда мы ничего не делаем: мечтаем, что-то вспоминаем, думаем о себе, расслабленно мыслим. Она представлена ​​такими структурами мозга, как миндалевидное тело, гиппокамп, медиальная префронтальная кора", — пояснила психотерапевт.

Сеть же включаемого когнитивного контроля, когда нужно решить какую-то задачу и принять решение.

"Также она отвечает за внимание и оперативную память. Она представлена ​​такими структурами мозга, как дорсолатеральная префронтальная кора", — добавила врач.

Информационное изображение. Фото: Ярослава Марункевич.

В норме в мозгу есть такой "тумблер" (передняя подколенная извилина), который выключает сеть, которая работает по умолчанию и включает сеть когнитивного контроля, когда возникает какое-то тревожное или отрицательное мнение, проблема, которую необходимо решить.

"А у людей с тревожно-депрессивными расстройствами этот "тумблер" сломан, и потому тревожные и отрицательные мысли циркулируют по кругу (руминации), потому что не включается сеть когнитивного контроля и мозг не может сам рационализировать эти мысли", — пояснила Ярослава Марункевич.

Кроме того, возникают нарушения памяти и внимания, поскольку эта сеть отвечает еще и за эти функции.

Апатическое состояние. Фото: Freepik

"Поэтому кроме фармтерапии здесь еще хорошо работает когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), так как позволяет принудительно научиться мыслить рационально", — резюмировала психотерапевт.

Ранее мы писали, что психиатриня объяснила, что такое расстройство дефицита внимания. Случается так, что люди при снижении концентрации внимания могут считать, что у них называется диагноз, расстройством дефицита внимания и гиперактивности.